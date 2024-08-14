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В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны
В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны - РИА Новости, 14.08.2024
В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны
Сохранность оставленного имущества эвакуированных в ПВР жителей Белгородской области обеспечивают отряды самообороны, которые были созданы в Ивнянском районе,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:02
2024-08-14T06:02
2024-08-14T06:02
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шебекинский район
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Сохранность оставленного имущества эвакуированных в ПВР жителей Белгородской области обеспечивают отряды самообороны, которые были созданы в Ивнянском районе, рассказал РИА Новости глава администрации района Игорь Щепин. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. "На территории нашего района создан отряд самообороны, и мы входим в батальон, который, так сказать, кустовой батальон. И как раз наши представители сейчас участвуют в охране общественного порядка на территории Краснояружского района и вместе с сотрудниками отдела внутренних дел обеспечивают безопасность. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно и не переживали за то, что осталось там", - рассказал Щепин. Собеседник агентства также рассказал, что быстро отреагировать на необходимость эвакуации и размещения людей администрации помог "горький" прошлогодний опыт Грайворонского и Шебекинского районов, где все были уже научены и готовы к реагированию. "К сожалению, уже получив и горький опыт, то есть это прошлогодние события в Шебекинском городском округе, в Грайворонском городском округе, нас научили... В течение часа было развернуто два пункта временного размещения у нас в районе, и вечером приняли решение развернуть третий", - сообщил он.
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белгородская область, шебекинский район, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекинский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны
В Ивнянском районе создали отряд самообороны для охраны имущества эвакуированных
БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Сохранность оставленного имущества эвакуированных в ПВР жителей Белгородской области обеспечивают отряды самообороны, которые были созданы в Ивнянском районе, рассказал РИА Новости глава администрации района Игорь Щепин.
Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков
сообщил, что в Белгородской области из-за активности ВСУ
начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места.
"На территории нашего района создан отряд самообороны, и мы входим в батальон, который, так сказать, кустовой батальон. И как раз наши представители сейчас участвуют в охране общественного порядка на территории Краснояружского района и вместе с сотрудниками отдела внутренних дел обеспечивают безопасность. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно и не переживали за то, что осталось там", - рассказал Щепин.
Собеседник агентства также рассказал, что быстро отреагировать на необходимость эвакуации и размещения людей администрации помог "горький" прошлогодний опыт Грайворонского и Шебекинского районов
, где все были уже научены и готовы к реагированию.
"К сожалению, уже получив и горький опыт, то есть это прошлогодние события в Шебекинском городском округе, в Грайворонском городском округе, нас научили... В течение часа было развернуто два пункта временного размещения у нас в районе, и вечером приняли решение развернуть третий", - сообщил он.