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В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны

В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны - РИА Новости, 14.08.2024

В Ивнянском районе Белгородской области создали отряды самообороны

Сохранность оставленного имущества эвакуированных в ПВР жителей Белгородской области обеспечивают отряды самообороны, которые были созданы в Ивнянском районе,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:02

2024-08-14T06:02

2024-08-14T06:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекинский район

вячеслав гладков

вооруженные силы рф

безопасность

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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Сохранность оставленного имущества эвакуированных в ПВР жителей Белгородской области обеспечивают отряды самообороны, которые были созданы в Ивнянском районе, рассказал РИА Новости глава администрации района Игорь Щепин. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. "На территории нашего района создан отряд самообороны, и мы входим в батальон, который, так сказать, кустовой батальон. И как раз наши представители сейчас участвуют в охране общественного порядка на территории Краснояружского района и вместе с сотрудниками отдела внутренних дел обеспечивают безопасность. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно и не переживали за то, что осталось там", - рассказал Щепин. Собеседник агентства также рассказал, что быстро отреагировать на необходимость эвакуации и размещения людей администрации помог "горький" прошлогодний опыт Грайворонского и Шебекинского районов, где все были уже научены и готовы к реагированию. "К сожалению, уже получив и горький опыт, то есть это прошлогодние события в Шебекинском городском округе, в Грайворонском городском округе, нас научили... В течение часа было развернуто два пункта временного размещения у нас в районе, и вечером приняли решение развернуть третий", - сообщил он.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20240703/belgorod-1957007070.html

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белгородская область, шебекинский район, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, безопасность