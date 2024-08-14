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Опрос: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента - РИА Новости, 14.08.2024
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15:22 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html
Опрос: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента
Опрос: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента - РИА Новости, 14.08.2024
Опрос: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента
Граждане США больше верят в победу на выборах экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, чем в победу вице-президента страны и кандидата... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:22
2024-08-14T15:22
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
камала харрис
сша
чикаго
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Граждане США больше верят в победу на выборах экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, чем в победу вице-президента страны и кандидата от демократов Камалы Харрис, следует из опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC. Согласно результатам опроса, 31% респондентов считают, что одержать победу на выборах способна Харрис, в то время как 34% респондентов верят в победу Трампа. Еще 29% участников опроса заявили, что оба кандидата способны выиграть на выборах, оставшиеся 4% ответили, что ни один из них. Опрос проводился с 8 по 12 августа, в нем приняли участие 1164 взрослых американцев. Погрешность составила +/- 3,8 процентных пункта. Ранее результаты опроса, проведенного компанией Morning Сonsult с 9 по 11 августа показали, что Харрис по-прежнему обходит Трампа по уровню поддержки населения, при этом разрыв между ними сократился и составил три процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html
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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, сша, чикаго, в мире
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Чикаго, В мире
Опрос: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента

Опрос NORC: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Граждане США больше верят в победу на выборах экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, чем в победу вице-президента страны и кандидата от демократов Камалы Харрис, следует из опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC.
Согласно результатам опроса, 31% респондентов считают, что одержать победу на выборах способна Харрис, в то время как 34% респондентов верят в победу Трампа. Еще 29% участников опроса заявили, что оба кандидата способны выиграть на выборах, оставшиеся 4% ответили, что ни один из них.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США
9 августа, 02:58
Опрос проводился с 8 по 12 августа, в нем приняли участие 1164 взрослых американцев. Погрешность составила +/- 3,8 процентных пункта.
Ранее результаты опроса, проведенного компанией Morning Сonsult с 9 по 11 августа показали, что Харрис по-прежнему обходит Трампа по уровню поддержки населения, при этом разрыв между ними сократился и составил три процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Выборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала ХаррисСШАЧикагоВ мире
 
 
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