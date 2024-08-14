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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:35
2024-08-14T20:35
2024-08-14T20:35
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность в регионе в десятый раз за сутки была объявлена в 19.35 мск, она продлилась 37 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность