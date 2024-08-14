https://ria.ru/20240814/oon-1966269656.html

ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область

ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область

ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой украинских боевиков в Курской области, организация всегда работает медленно в отношении Москвы, и быстро - в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:41

2024-08-14T20:41

2024-08-14T21:17

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий полянский

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой украинских боевиков в Курской области, организация всегда работает медленно в отношении Москвы, и быстро - в отношении Запада, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Насколько мне известно, нет. ООН очень медленна, когда дело касается России, и очень быстро, когда дело касается западных стран", – сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/polyanskiy-1966268801.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

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россия, курская область, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины