ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область
Полянский: ООН не связывалась с Россией по ситуации в Курской области
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой украинских боевиков в Курской области, организация всегда работает медленно в отношении Москвы, и быстро - в отношении Запада, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека ранее попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. В офисе генсека ООН на минувшей неделе при этом сообщали, что изучают, "кто виновен" в насилии в Курской области, атакованной ВСУ.
"Насколько мне известно, нет. ООН очень медленна, когда дело касается России, и очень быстро, когда дело касается западных стран", – сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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