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ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 14.08.2024 (обновлено: 21:17 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/oon-1966269656.html
ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область
ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область
ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой украинских боевиков в Курской области, организация всегда работает медленно в отношении Москвы, и быстро - в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:41
2024-08-14T21:17
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой украинских боевиков в Курской области, организация всегда работает медленно в отношении Москвы, и быстро - в отношении Запада, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Насколько мне известно, нет. ООН очень медленна, когда дело касается России, и очень быстро, когда дело касается западных стран", – сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/polyanskiy-1966268801.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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россия, курская область, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область

Полянский: ООН не связывалась с Россией по ситуации в Курской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой украинских боевиков в Курской области, организация всегда работает медленно в отношении Москвы, и быстро - в отношении Запада, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека ранее попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. В офисе генсека ООН на минувшей неделе при этом сообщали, что изучают, "кто виновен" в насилии в Курской области, атакованной ВСУ.

"Насколько мне известно, нет. ООН очень медленна, когда дело касается России, и очень быстро, когда дело касается западных стран", – сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации
Вчера, 20:36
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы Украины
 
 
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