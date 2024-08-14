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США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 14.08.2024
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00:52 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/oon-1966054763.html
США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский
США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 14.08.2024
США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский
Соединенные Штаты, блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:52
2024-08-14T00:52
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ООН, 14 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег, Совет до сих пор так, к сожалению, и не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще больше деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. При этом он раскритиковал принятую ранее Совбезом резолюцию с поэтапным прекращением огня в анклаве, отметив, что "ни одна из этих фаз не материализовалась", и сейчас все они выглядят "абсолютно сюрреалистично". "И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН", – констатировал Полянский. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
https://ria.ru/20240813/bayden-1966046161.html
https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, израиль, сша, дмитрий полянский, джо байден, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, США, Дмитрий Полянский, Джо Байден, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский

Полянский: США, блокирующие прекращение огня в Газе, взяли в заложники СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег, Совет до сих пор так, к сожалению, и не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще больше деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.
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При этом он раскритиковал принятую ранее Совбезом резолюцию с поэтапным прекращением огня в анклаве, отметив, что "ни одна из этих фаз не материализовалась", и сейчас все они выглядят "абсолютно сюрреалистично".
"И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН", – констатировал Полянский.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
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