США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский
Полянский: США, блокирующие прекращение огня в Газе, взяли в заложники СБ ООН
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 14 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег, Совет до сих пор так, к сожалению, и не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще больше деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.
При этом он раскритиковал принятую ранее Совбезом резолюцию с поэтапным прекращением огня в анклаве, отметив, что "ни одна из этих фаз не материализовалась", и сейчас все они выглядят "абсолютно сюрреалистично".
"И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН", – констатировал Полянский.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".