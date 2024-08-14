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Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах - РИА Новости, 15.08.2024
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23:53 14.08.2024 (обновлено: 01:41 15.08.2024)
https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html
Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах
Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах - РИА Новости, 15.08.2024
Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах
Минобрнауки РФ разработало меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников, сообщили РИА РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T23:53
2024-08-15T01:41
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников", - говорится в сообщении. Планируется предусмотреть предоставление особого права - "зачисление без вступительных испытаний" - только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня. Кроме того, предполагается определить квоту не более 70 % поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности. В министерстве напомнили, что в нескольких ведущих вузах в этом году возникла ситуация, при которой количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, оказалось больше выделенных бюджетных мест. "Эта ситуация возникла из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников. Так, в Сеченовском университете на специальности "лечебное дело" такое право было предоставлено победителям и призерам 10-11 класса олимпиад школьников по биологии и химии 1-3 уровня. Олимпиадников" оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест", - уточнили в Минобрнауки, отметив, руководство Сеченовского университета приняло решение зачислить победителей и призеров олимпиад, которым не хватило бюджетного места, за счет образовательной организации. По данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет менее 2% от общего количества бюджетных мест.
https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах

Минобрнауки выработало меры по уменьшению числа олимпиадников на бюджете в вузах

© iStock.com / LuckyBusinessСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / LuckyBusiness
Студенты во время лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников", - говорится в сообщении.
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Планируется предусмотреть предоставление особого права - "зачисление без вступительных испытаний" - только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня.
Кроме того, предполагается определить квоту не более 70 % поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.
В министерстве напомнили, что в нескольких ведущих вузах в этом году возникла ситуация, при которой количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, оказалось больше выделенных бюджетных мест.
"Эта ситуация возникла из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников. Так, в Сеченовском университете на специальности "лечебное дело" такое право было предоставлено победителям и призерам 10-11 класса олимпиад школьников по биологии и химии 1-3 уровня. Олимпиадников" оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест", - уточнили в Минобрнауки, отметив, руководство Сеченовского университета приняло решение зачислить победителей и призеров олимпиад, которым не хватило бюджетного места, за счет образовательной организации.
По данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет менее 2% от общего количества бюджетных мест.
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