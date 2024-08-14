https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html

Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах

Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах - РИА Новости, 15.08.2024

Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах

Минобрнауки РФ разработало меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников, сообщили РИА РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-14T23:53

2024-08-14T23:53

2024-08-15T01:41

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966173380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dcd26640793527085d2e933cec914e5.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников", - говорится в сообщении. Планируется предусмотреть предоставление особого права - "зачисление без вступительных испытаний" - только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня. Кроме того, предполагается определить квоту не более 70 % поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности. В министерстве напомнили, что в нескольких ведущих вузах в этом году возникла ситуация, при которой количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, оказалось больше выделенных бюджетных мест. "Эта ситуация возникла из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников. Так, в Сеченовском университете на специальности "лечебное дело" такое право было предоставлено победителям и призерам 10-11 класса олимпиад школьников по биологии и химии 1-3 уровня. Олимпиадников" оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест", - уточнили в Минобрнауки, отметив, руководство Сеченовского университета приняло решение зачислить победителей и призеров олимпиад, которым не хватило бюджетного места, за счет образовательной организации. По данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет менее 2% от общего количества бюджетных мест.

https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html

https://ria.ru/20240808/vstupitelnye-1965063669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)