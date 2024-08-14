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Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ - РИА Новости, 14.08.2024
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10:42 14.08.2024 (обновлено: 11:48 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ofz-1966103673.html
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ - РИА Новости, 14.08.2024
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ
Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, по его словам, это хороший, надежный... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:42
2024-08-14T11:48
экономика
россия
антон силуанов
форум "территория смыслов"
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, по его словам, это хороший, надежный инструмент; к числу надежных инструментов для вложений он также причислил образование детей и жилье."Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью. Второе - если вы хотите вложиться вдолгую - это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", - сказал Силуанов на лекции на форуме "Территория смыслов"."Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов", - продолжил он.При этом Силуанов отметил, что "лучше вкладывать в себя, в образование, в детей, в семью"."Это лучшее вложение денег. В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите... более знающих и образованных детей. Если говорить про финансовые какие-то инструменты, сейчас их достаточно много", - подчеркнул министр.Он также указал, что сегодня самый простой путь - вложиться в депозит, потому что проценты по вкладам 17%. Если горизонт планирования более длинный - власти РФ запустили специальную программу долгосрочных сбережений."Если говорить о других возможных вложениях, то сейчас хорошие доходности дают государственные бумаги. Если мы посмотрим по облигациям федерального займа, мы размещаем, министерство финансов размещает, такие бумаги. 100% надежность, доходность - те же самые 16%. У нас есть бумаги с плавающими доходностями, есть бумаги с фиксированными доходностями. Фиксированная доходность - 16%, вложи на 10 или 15 лет, будешь получать те же самые доходности. Хороший инструмент", - рассказал Силуанов."Можно купить акции, облигации компаний. Но они, как правило, более рискованные. Сегодня, может быть, они дают хороший финансовый результат. Что будет завтра? Сложно сказать. Но в любом случае участие на финансовом рынке - тоже хорошее вложение", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20240523/minfin-1947822814.html
https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907489918.html
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экономика, россия, антон силуанов, форум "территория смыслов"
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Форум "Территория смыслов"
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ

Силуанов назвал ОФЗ хорошим и надежным инструментом для вложения средств

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, по его словам, это хороший, надежный инструмент; к числу надежных инструментов для вложений он также причислил образование детей и жилье.
"Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью. Второе - если вы хотите вложиться вдолгую - это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", - сказал Силуанов на лекции на форуме "Территория смыслов".
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"Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов", - продолжил он.
При этом Силуанов отметил, что "лучше вкладывать в себя, в образование, в детей, в семью".
"Это лучшее вложение денег. В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите... более знающих и образованных детей. Если говорить про финансовые какие-то инструменты, сейчас их достаточно много", - подчеркнул министр.
Он также указал, что сегодня самый простой путь - вложиться в депозит, потому что проценты по вкладам 17%. Если горизонт планирования более длинный - власти РФ запустили специальную программу долгосрочных сбережений.
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"Если говорить о других возможных вложениях, то сейчас хорошие доходности дают государственные бумаги. Если мы посмотрим по облигациям федерального займа, мы размещаем, министерство финансов размещает, такие бумаги. 100% надежность, доходность - те же самые 16%. У нас есть бумаги с плавающими доходностями, есть бумаги с фиксированными доходностями. Фиксированная доходность - 16%, вложи на 10 или 15 лет, будешь получать те же самые доходности. Хороший инструмент", - рассказал Силуанов.
"Можно купить акции, облигации компаний. Но они, как правило, более рискованные. Сегодня, может быть, они дают хороший финансовый результат. Что будет завтра? Сложно сказать. Но в любом случае участие на финансовом рынке - тоже хорошее вложение", - заключил глава Минфина.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановФорум "Территория смыслов"
 
 
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