https://ria.ru/20240814/ofz-1966103673.html

Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ

Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ - РИА Новости, 14.08.2024

Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, по его словам, это хороший, надежный... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:42

2024-08-14T10:42

2024-08-14T11:48

экономика

россия

антон силуанов

форум "территория смыслов"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, по его словам, это хороший, надежный инструмент; к числу надежных инструментов для вложений он также причислил образование детей и жилье."Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью. Второе - если вы хотите вложиться вдолгую - это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", - сказал Силуанов на лекции на форуме "Территория смыслов"."Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов", - продолжил он.При этом Силуанов отметил, что "лучше вкладывать в себя, в образование, в детей, в семью"."Это лучшее вложение денег. В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите... более знающих и образованных детей. Если говорить про финансовые какие-то инструменты, сейчас их достаточно много", - подчеркнул министр.Он также указал, что сегодня самый простой путь - вложиться в депозит, потому что проценты по вкладам 17%. Если горизонт планирования более длинный - власти РФ запустили специальную программу долгосрочных сбережений."Если говорить о других возможных вложениях, то сейчас хорошие доходности дают государственные бумаги. Если мы посмотрим по облигациям федерального займа, мы размещаем, министерство финансов размещает, такие бумаги. 100% надежность, доходность - те же самые 16%. У нас есть бумаги с плавающими доходностями, есть бумаги с фиксированными доходностями. Фиксированная доходность - 16%, вложи на 10 или 15 лет, будешь получать те же самые доходности. Хороший инструмент", - рассказал Силуанов."Можно купить акции, облигации компаний. Но они, как правило, более рискованные. Сегодня, может быть, они дают хороший финансовый результат. Что будет завтра? Сложно сказать. Но в любом случае участие на финансовом рынке - тоже хорошее вложение", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20240523/minfin-1947822814.html

https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907489918.html

https://ria.ru/20240814/ekonomika-1966098796.html

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экономика, россия, антон силуанов, форум "территория смыслов"