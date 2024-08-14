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В ДНР при украинском обстреле погиб человек - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 14.08.2024 (обновлено: 21:30 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/obstrel-1966273515.html
В ДНР при украинском обстреле погиб человек
В ДНР при украинском обстреле погиб человек - РИА Новости, 14.08.2024
В ДНР при украинском обстреле погиб человек
Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:21
2024-08-14T21:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
денис пушилин
петровский район
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин."Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин уточнил, что в поселке Корсунь при атаке из реактивной артиллерии погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести. В Александровке при обстреле ВСУ пострадали два человека. В Петровском районе Донецка при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Кроме того, в Горловке в результате обстрела также пострадали четыре женщины. Всем раненным оказана медицинская помощь.Вследствие обстрелов территории ДНР повреждения получили 10 жилых домостроев и пять объектов гражданской инфраструктуры."Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, денис пушилин, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Денис Пушилин, Петровский район
В ДНР при украинском обстреле погиб человек

Пушилин: в ДНР при украинском обстреле погиб человек, восемь пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Пушилин уточнил, что в поселке Корсунь при атаке из реактивной артиллерии погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести. В Александровке при обстреле ВСУ пострадали два человека. В Петровском районе Донецка при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Кроме того, в Горловке в результате обстрела также пострадали четыре женщины. Всем раненным оказана медицинская помощь.
Вследствие обстрелов территории ДНР повреждения получили 10 жилых домостроев и пять объектов гражданской инфраструктуры.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкДенис ПушилинПетровский район
 
 
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