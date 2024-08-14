https://ria.ru/20240814/obstrel-1966273515.html

В ДНР при украинском обстреле погиб человек

В ДНР при украинском обстреле погиб человек - РИА Новости, 14.08.2024

В ДНР при украинском обстреле погиб человек

Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:21

2024-08-14T21:21

2024-08-14T21:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

денис пушилин

петровский район

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин."Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин уточнил, что в поселке Корсунь при атаке из реактивной артиллерии погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести. В Александровке при обстреле ВСУ пострадали два человека. В Петровском районе Донецка при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Кроме того, в Горловке в результате обстрела также пострадали четыре женщины. Всем раненным оказана медицинская помощь.Вследствие обстрелов территории ДНР повреждения получили 10 жилых домостроев и пять объектов гражданской инфраструктуры."Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, денис пушилин, петровский район