https://ria.ru/20240814/obstrel-1966259170.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 14.08.2024

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска совершили в среду атаку при помощи беспилотника-камикадзе на поселок Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:36

2024-08-14T19:36

2024-08-14T19:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили в среду атаку при помощи беспилотника-камикадзе на поселок Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.45 - населенный пункт Еленовка, БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия