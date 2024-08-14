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Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска совершили в среду атаку при помощи беспилотника-камикадзе на поселок Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:36
2024-08-14T19:36
2024-08-14T19:36
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили в среду атаку при помощи беспилотника-камикадзе на поселок Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.45 - населенный пункт Еленовка, БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Еленовку
СЦКК ДНР: украинские войска атаковали Еленовку в ДНР при помощи дрона-камикадзе