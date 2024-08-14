Рейтинг@Mail.ru
В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/oblast-1966193508.html
В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе
В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе
Ситуация в Суджанском районе Курской области напряженная, но обстрелы ВСУ уменьшились, работают российские военные, сообщил РИА Новости глава района Александр... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:20
2024-08-14T16:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация в Суджанском районе Курской области напряженная, но обстрелы ВСУ уменьшились, работают российские военные, сообщил РИА Новости глава района Александр Богачев. Он призвал местных жителей пока не возвращаться в район, а также не эвакуироваться самостоятельно. "В районе стабильно напряженная обстановка. Там работают наши военные, и хотелось бы обратиться к местным жителям, чтобы они не велись на информационную работу со стороны ВСУ, которые распространяют сообщения, что там спокойно, свободно. Просьба сейчас пока им не ехать туда, не мешать проводить работу нашим военным. Всех жителей района обязательно официально проинформируют, когда будет безопасно, когда можно будет вернуться на свои места", - сказал Богачев. По его словам, обстрелы со стороны ВСУ значительно уменьшились, но буквально вчера-позавчера они велись очень активно. "По поводу мирного населения, которое там еще есть. Постепенно работа по эвакуации продолжается. Не нужно самим людям искать какие-то пути. Нужно обращаться в официальные структуры, организации по поводу получения информации и по поводу эвакуации. Ни в коем случае не обращаться в неизвестные, неофициальные источники. Это может быть враг, который использует информацию в своих целях", - отметил Богачев. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе

Глава района Богачев: ситуация в Суджанском районе напряженная, работают военные

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация в Суджанском районе Курской области напряженная, но обстрелы ВСУ уменьшились, работают российские военные, сообщил РИА Новости глава района Александр Богачев.
Он призвал местных жителей пока не возвращаться в район, а также не эвакуироваться самостоятельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
"В районе стабильно напряженная обстановка. Там работают наши военные, и хотелось бы обратиться к местным жителям, чтобы они не велись на информационную работу со стороны ВСУ, которые распространяют сообщения, что там спокойно, свободно. Просьба сейчас пока им не ехать туда, не мешать проводить работу нашим военным. Всех жителей района обязательно официально проинформируют, когда будет безопасно, когда можно будет вернуться на свои места", - сказал Богачев.
По его словам, обстрелы со стороны ВСУ значительно уменьшились, но буквально вчера-позавчера они велись очень активно.
"По поводу мирного населения, которое там еще есть. Постепенно работа по эвакуации продолжается. Не нужно самим людям искать какие-то пути. Нужно обращаться в официальные структуры, организации по поводу получения информации и по поводу эвакуации. Ни в коем случае не обращаться в неизвестные, неофициальные источники. Это может быть враг, который использует информацию в своих целях", - отметил Богачев.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Вчера, 15:51
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала