https://ria.ru/20240814/oblast-1966193508.html

В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе

В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области рассказали о ситуации в Суджанском районе

Ситуация в Суджанском районе Курской области напряженная, но обстрелы ВСУ уменьшились, работают российские военные, сообщил РИА Новости глава района Александр... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:20

2024-08-14T16:20

2024-08-14T16:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация в Суджанском районе Курской области напряженная, но обстрелы ВСУ уменьшились, работают российские военные, сообщил РИА Новости глава района Александр Богачев. Он призвал местных жителей пока не возвращаться в район, а также не эвакуироваться самостоятельно. "В районе стабильно напряженная обстановка. Там работают наши военные, и хотелось бы обратиться к местным жителям, чтобы они не велись на информационную работу со стороны ВСУ, которые распространяют сообщения, что там спокойно, свободно. Просьба сейчас пока им не ехать туда, не мешать проводить работу нашим военным. Всех жителей района обязательно официально проинформируют, когда будет безопасно, когда можно будет вернуться на свои места", - сказал Богачев. По его словам, обстрелы со стороны ВСУ значительно уменьшились, но буквально вчера-позавчера они велись очень активно. "По поводу мирного населения, которое там еще есть. Постепенно работа по эвакуации продолжается. Не нужно самим людям искать какие-то пути. Нужно обращаться в официальные структуры, организации по поводу получения информации и по поводу эвакуации. Ни в коем случае не обращаться в неизвестные, неофициальные источники. Это может быть враг, который использует информацию в своих целях", - отметил Богачев. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины