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Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки - РИА Новости, 14.08.2024
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19:02 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/noutbuki-1966253995.html
Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки
Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки - РИА Новости, 14.08.2024
Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки
Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой подарили ноутбуки для учеников "Школы равных... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:02
2024-08-14T19:02
московская областная дума
вероника степанова
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой подарили ноутбуки для учеников "Школы равных возможностей" подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации округа. Здесь учится почти 150 ребят с ограниченными возможностями здоровья. "Наши спортсмены помогают детям со всей страны. Всегда приятно видеть таких отзывчивых людей, которые готовы помогать и делают для этого все возможное. Химки — город спорта. С этими местами связано мое детство, тренировки. Уверен, что ноутбуки станут для ребят помощниками в изучении всех необходимых программ", – приводит пресс-служба слова Легкова. Он является основателем благотворительного фонда "Вместе — ЛЕГКО", основная задача которого — поддержка детей с особенностями развития и семей. Помощь в приобретении ноутбуков для ребят из "Школы равных возможностей" оказала и Степанова. Новая техника позволит получить ребятам навыки работы с программами и сделать процесс обучения более интересным. "Я помню свой первый опыт использования компьютера. Помню, как училась открывать браузер, печатать поисковые запросы в интернете. Чувствовала я себя тогда очень взрослой. Я надеюсь, что наши дорогие ученики будут использовать компьютеры для того, чтобы узнавать много нового, полезного", – сказала Степанова. В пресс-службе отметили, что директор школы провела для олимпийских чемпионов экскурсию по учебному заведению. Вместе они осмотрели учебные классы.
https://ria.ru/20240808/patriotizm-1964936713.html
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московская областная дума, вероника степанова
Московская областная дума, Вероника Степанова
Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки

Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки

© Фото : пресс-службы администрации городского округа ХимкУченики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки
Ученики Школы равных возможностей в Химках получили новые ноутбуки - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-службы администрации городского округа Химк
Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой подарили ноутбуки для учеников "Школы равных возможностей" подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации округа.
Здесь учится почти 150 ребят с ограниченными возможностями здоровья.
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"Наши спортсмены помогают детям со всей страны. Всегда приятно видеть таких отзывчивых людей, которые готовы помогать и делают для этого все возможное. Химки — город спорта. С этими местами связано мое детство, тренировки. Уверен, что ноутбуки станут для ребят помощниками в изучении всех необходимых программ", – приводит пресс-служба слова Легкова.
Он является основателем благотворительного фонда "Вместе — ЛЕГКО", основная задача которого — поддержка детей с особенностями развития и семей. Помощь в приобретении ноутбуков для ребят из "Школы равных возможностей" оказала и Степанова. Новая техника позволит получить ребятам навыки работы с программами и сделать процесс обучения более интересным.
"Я помню свой первый опыт использования компьютера. Помню, как училась открывать браузер, печатать поисковые запросы в интернете. Чувствовала я себя тогда очень взрослой. Я надеюсь, что наши дорогие ученики будут использовать компьютеры для того, чтобы узнавать много нового, полезного", – сказала Степанова.
В пресс-службе отметили, что директор школы провела для олимпийских чемпионов экскурсию по учебному заведению. Вместе они осмотрели учебные классы.
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