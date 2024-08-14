https://ria.ru/20240814/netanyakhu--1966247988.html

Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре

Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре - РИА Новости, 14.08.2024

Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил участие израильской делегации в переговорах по сектору Газа, которые пройдут 15 августа в столице Катара... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:27

2024-08-14T18:27

2024-08-14T18:35

в мире

биньямин нетаньяху

катар

израиль

доха

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил участие израильской делегации в переговорах по сектору Газа, которые пройдут 15 августа в столице Катара Дохе, сообщила канцелярия израильского правительства."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров", - говорится в сообщении.Как сообщил в своем Telegram-канале советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, в состав делегации войдут глава "Моссад" Давид Барнеа, руководитель Общей службы безопасности Ронен Бар, а также координатор по обмену заложников Ницан Алон и советник премьера по международным делам Офир Фальк.Ранее в канцелярии Нетаньяху уже сообщали о намерении отправить делегацию на встречу по Газе в Катаре.Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.

https://ria.ru/20240814/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html

катар

израиль

доха

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в мире, биньямин нетаньяху, катар, израиль, доха, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году