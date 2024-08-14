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Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре
Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре - РИА Новости, 14.08.2024
Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил участие израильской делегации в переговорах по сектору Газа, которые пройдут 15 августа в столице Катара... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:27
2024-08-14T18:27
2024-08-14T18:35
в мире
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил участие израильской делегации в переговорах по сектору Газа, которые пройдут 15 августа в столице Катара Дохе, сообщила канцелярия израильского правительства."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров", - говорится в сообщении.Как сообщил в своем Telegram-канале советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, в состав делегации войдут глава "Моссад" Давид Барнеа, руководитель Общей службы безопасности Ронен Бар, а также координатор по обмену заложников Ницан Алон и советник премьера по международным делам Офир Фальк.Ранее в канцелярии Нетаньяху уже сообщали о намерении отправить делегацию на встречу по Газе в Катаре.Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
https://ria.ru/20240814/konflikt-1915630213.html
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в мире, биньямин нетаньяху, катар, израиль, доха, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Биньямин Нетаньяху, Катар, Израиль, Доха, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Катаре
Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе 15 августа в Катаре