https://ria.ru/20240814/natsionalisty-1966200220.html

В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев

В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев - РИА Новости, 14.08.2024

В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев

Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины, заявил в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров коалиции националистов и... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:36

2024-08-14T16:36

2024-08-14T16:36

украина

польша

варшава

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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины, заявил в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. Не так давно предыдущее правительство Польши запустило программу льготного жилищного кредитования, где покупатель первого жилья может платить за кредит 2% годовых. Остальное кредитодателю компенсирует государство. Эта программа распространяется и на легально проживающих в Польше иностранцев. "Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше? А это так. Две трети тех, кто взяли эти кредиты – это украинцы. Мы допустили абсолютно неконтролируемый наплыв капитала из-за границы, в том числе из Украины на наш рынок недвижимости", - сказал Ментцен. Он рассказал, что от представителей органов местного самоуправления узнал, что "огромная часть, в некоторых районах приближающаяся к половине сделок приобретения недвижимости, это сделки, заключенные иностранцами за наличные". По мнению политика, в результате активного приобретения жилья гражданами Украины растут цены на недвижимость. "Вход на рынок недвижимости огромного числа беженцев из Украины, а в настоящее время и трудовых мигрантов, - это привело к повышению цен. В Варшаве уже есть жилищные сообщества, где большинство жильцов – это иностранцы", - сказал он.

https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html

украина

польша

варшава

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украина, польша, варшава