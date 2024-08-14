https://ria.ru/20240814/natsionalisty-1966200220.html
В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев
В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев - РИА Новости, 14.08.2024
В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев
Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины, заявил в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров коалиции националистов и... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:36
2024-08-14T16:36
2024-08-14T16:36
украина
польша
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины, заявил в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. Не так давно предыдущее правительство Польши запустило программу льготного жилищного кредитования, где покупатель первого жилья может платить за кредит 2% годовых. Остальное кредитодателю компенсирует государство. Эта программа распространяется и на легально проживающих в Польше иностранцев. "Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше? А это так. Две трети тех, кто взяли эти кредиты – это украинцы. Мы допустили абсолютно неконтролируемый наплыв капитала из-за границы, в том числе из Украины на наш рынок недвижимости", - сказал Ментцен. Он рассказал, что от представителей органов местного самоуправления узнал, что "огромная часть, в некоторых районах приближающаяся к половине сделок приобретения недвижимости, это сделки, заключенные иностранцами за наличные". По мнению политика, в результате активного приобретения жилья гражданами Украины растут цены на недвижимость. "Вход на рынок недвижимости огромного числа беженцев из Украины, а в настоящее время и трудовых мигрантов, - это привело к повышению цен. В Варшаве уже есть жилищные сообщества, где большинство жильцов – это иностранцы", - сказал он.
https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, варшава
В Польше возмутились возможностью льготной ипотеки для украинцев
Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для украинцев
ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости.
Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины, заявил в эфире радиостанции RadioZET
один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
Не так давно предыдущее правительство Польши запустило программу льготного жилищного кредитования, где покупатель первого жилья может платить за кредит 2% годовых. Остальное кредитодателю компенсирует государство. Эта программа распространяется и на легально проживающих в Польше иностранцев.
«
"Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше? А это так. Две трети тех, кто взяли эти кредиты – это украинцы. Мы допустили абсолютно неконтролируемый наплыв капитала из-за границы, в том числе из Украины на наш рынок недвижимости", - сказал Ментцен.
Он рассказал, что от представителей органов местного самоуправления узнал, что "огромная часть, в некоторых районах приближающаяся к половине сделок приобретения недвижимости, это сделки, заключенные иностранцами за наличные".
По мнению политика, в результате активного приобретения жилья гражданами Украины растут цены на недвижимость. "Вход на рынок недвижимости огромного числа беженцев из Украины, а в настоящее время и трудовых мигрантов, - это привело к повышению цен. В Варшаве уже есть жилищные сообщества, где большинство жильцов – это иностранцы", - сказал он.