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"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/nato-1966235077.html
"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России
"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России - РИА Новости, 14.08.2024
"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России
Провальную операцию ВСУ в Курской области фактически проводит Североатлантический альянс, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:31
2024-08-14T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
киев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Провальную операцию ВСУ в Курской области фактически проводит Североатлантический альянс, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина несет большую часть смертей, и ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция (в Курской области. — Прим. ред.), скорее всего будет катастрофой", — отметил он.По словам экономиста, американские военные находятся на земле, а также предоставляют разведанные. Кроме того, они наводят цели, управляют системами вооружения и финансируют ВСУ в целом, пояснил эксперт."Совершенно ясно, что это война между Соединенными Штатами, в первую очередь, и Россией", — резюмировал Сакс.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html
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в мире, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Киев
"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России

Сакс: операция НАТО в Курской области обернется катастрофой

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Tim BeeryВоеннослужащий армии США во время прыжка с парашютом на учениях НАТО Swift Response в Скиллингариде, Швеция
Военнослужащий армии США во время прыжка с парашютом на учениях НАТО Swift Response в Скиллингариде, Швеция - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Tim Beery
Военнослужащий армии США во время прыжка с парашютом на учениях НАТО Swift Response в Скиллингариде, Швеция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Провальную операцию ВСУ в Курской области фактически проводит Североатлантический альянс, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украина несет большую часть смертей, и ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция (в Курской области. — Прим. ред.), скорее всего будет катастрофой", — отметил он.
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По словам экономиста, американские военные находятся на земле, а также предоставляют разведанные. Кроме того, они наводят цели, управляют системами вооружения и финансируют ВСУ в целом, пояснил эксперт.
"Совершенно ясно, что это война между Соединенными Штатами, в первую очередь, и Россией", — резюмировал Сакс.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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