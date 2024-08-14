На Тверской улице в Москве заменят асфальт
На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади заменят асфальт
Дорожные работы на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты 16-19 августа проведут работы по замене асфальта на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади в обе стороны, на время проведения работ движение автотранспорта на участке будет полностью закрыто, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонтные работы стартуют в 22.00 16 августа и будут завершены ориентировочно до 6.00 19 августа. В общей сложности заменим 34 тысячи квадратных метров дорожного покрытия по технологии укладки "единым ковром". На время проведения работ движение автотранспорта на данном участке общей протяженностью один километр будет полностью закрыто. Водителям необходимо планировать поездки с учетом ограничений", - отметил он.
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Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке последний раз полностью меняли в 2020 году, это позволило четыре сезона эксплуатировать полотно без ремонта. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Тверская улица, составляет три года.
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"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что при бесшовном способе укладка асфальтобетонного покрытия проводится "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии заняла бы больше недели.