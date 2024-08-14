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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода - РИА Новости, 14.08.2024
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11:45 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/moskva-1966117149.html
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода - РИА Новости, 14.08.2024
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода
Жаркая погода вернется в Москву на выходных, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:45
2024-08-14T11:45
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жаркая погода вернется в Москву на выходных, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Мы ждем, что минимальная температура (ночью) в Москве будет в пределах где-то плюс 13 - плюс 15 градусов, по области плюс 10 - плюс 15. Дневная температура в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, ветер уже юго-западный, он не будет сильным... В воскресенье не исключен местами небольшой дождь, в дневные часы, послеполуденные. Ночь будет еще теплее: в Москве плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 12 - плюс 17. А дневная температура в городе где-то плюс 26 - плюс 27 градусов, что для Москвы, для мегаполиса, подходит под категорию жаркая погода", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в субботу осадков не ожидается, и температура на выходных приблизится к климатической норме.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода

Синоптик Позднякова: жаркая погода вернется в Москву на выходных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жаркая погода вернется в Москву на выходных, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Мы ждем, что минимальная температура (ночью) в Москве будет в пределах где-то плюс 13 - плюс 15 градусов, по области плюс 10 - плюс 15. Дневная температура в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, ветер уже юго-западный, он не будет сильным... В воскресенье не исключен местами небольшой дождь, в дневные часы, послеполуденные. Ночь будет еще теплее: в Москве плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 12 - плюс 17. А дневная температура в городе где-то плюс 26 - плюс 27 градусов, что для Москвы, для мегаполиса, подходит под категорию жаркая погода", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в субботу осадков не ожидается, и температура на выходных приблизится к климатической норме.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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