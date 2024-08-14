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В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"
Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:50
2024-08-14T09:50
2024-08-14T10:29
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Москве пожар по фасаду локализован на 200 квадратных метрах. Огонь в здание не распространился", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, трц "рио", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, ТРЦ "Рио", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"
МЧС: пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализовали на 200 квадратных метрах