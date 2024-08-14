https://ria.ru/20240814/moskva-1966090189.html

В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"

В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"

Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:50

2024-08-14T09:50

2024-08-14T10:29

происшествия

москва

россия

трц "рио"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Москве пожар по фасаду локализован на 200 квадратных метрах. Огонь в здание не распространился", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия, трц "рио", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)