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В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
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09:50 14.08.2024 (обновлено: 10:29 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/moskva-1966090189.html
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"
Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:50
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происшествия
москва
россия
трц "рио"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Москве пожар по фасаду локализован на 200 квадратных метрах. Огонь в здание не распространился", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, трц "рио", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, ТРЦ "Рио", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве локализовали пожар по фасаду ТРЦ "РИО"

МЧС: пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализовали на 200 квадратных метрах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбгоревший фасад ТЦ "Рио" на Большой Черемушкинской улице в Москве. 14 августа 2024
Обгоревший фасад ТЦ Рио на Большой Черемушкинской улице в Москве. 14 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Обгоревший фасад ТЦ "Рио" на Большой Черемушкинской улице в Москве. 14 августа 2024
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар по фасаду ТРЦ "РИО" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Москве пожар по фасаду локализован на 200 квадратных метрах. Огонь в здание не распространился", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияТРЦ "Рио"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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