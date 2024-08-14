https://ria.ru/20240814/minoborony-1966231481.html

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой - РИА Новости, 14.08.2024

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:24

2024-08-14T17:24

2024-08-14T17:24

безопасность

россия

балтийское море

воздушно-космические силы россии

ту-22

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около пяти часов", - говорится в сообщении. Как уточнили в военном ведомстве, на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, добавили Минобороны РФ. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20240806/b-52-1964366578.html

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россия

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Полет Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря Два российских Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщило Минобороны. 2024-08-14T17:24 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22