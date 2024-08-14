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Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой - РИА Новости, 14.08.2024
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:24
2024-08-14T17:24
2024-08-14T17:24
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около пяти часов", - говорится в сообщении. Как уточнили в военном ведомстве, на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, добавили Минобороны РФ. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает ведомство.
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Полет Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря
Два российских Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщило Минобороны.
2024-08-14T17:24
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безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22
Безопасность, Россия, Балтийское море, Воздушно-космические силы России, Ту-22
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой
Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили пятичасовой полет над Балтикой