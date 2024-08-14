https://ria.ru/20240814/minoborony-1966154496.html

На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ

На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ

Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:14

2024-08-14T14:14

2024-08-14T15:22

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html

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