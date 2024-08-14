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На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ
Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:14
2024-08-14T14:14
2024-08-14T15:22
вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html
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Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ
Минобороны: за сутки на Курском направлении взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ