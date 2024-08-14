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На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 14.08.2024 (обновлено: 15:22 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/minoborony-1966154496.html
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ
Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:14
2024-08-14T15:22
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Курском направлении за сутки в плен сдались 18 солдат ВСУ

Минобороны: за сутки на Курском направлении взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ

© Минобороны РоссииПленные украинские военнослужащие
Пленные украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Минобороны России
Пленные украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восемнадцать военных ВСУ взяты в плен за сутки на курском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке военного ведомства.
Видим судьбу в РФ: группа украинских пленных о желании воевать против киевского режима - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима
Вчера, 06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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