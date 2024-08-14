https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html

В США рассматривают возможность разделения Google, сообщили СМИ

В США рассматривают возможность разделения Google, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

В США рассматривают возможность разделения Google, сообщили СМИ

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google после того, как на прошлой неделе суд в Вашингтоне решил, что компания намеренно... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:06

2024-08-14T10:06

2024-08-14T10:06

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google после того, как на прошлой неделе суд в Вашингтоне решил, что компания намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила антимонопольный закон, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Как указывает агентство, это может стать первой попыткой Вашингтона ликвидировать компанию за незаконную монополизацию с момента безуспешных усилий разделить Microsoft два десятилетия назад. "По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, редкая попытка разделить Google корпорации Alphabet - один из вариантов, рассматриваемых минюстом после знакового решения суда, которым было установлено, что компания монополизировала рынок онлайн-поиска", - передает агентство. По словам источников агентства, менее строгие варианты включают принуждение Google делиться большим объемом данных с конкурентами и меры по предотвращению получения им несправедливого преимущества по продуктам в области искусственного интеллекта. Согласно источникам, если минюст решит продвинуть свой план с разделением, то наиболее вероятными подразделениями для изъятия станут операционная система Android и веб-браузер Chrome. Один из источников добавил, что чиновники также рассматривают возможность принудительной продажи платформы AdWords, которую компания использует, чтобы продавать текстовую рекламу. На прошлой неделе окружной суд Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон, следует из заключительного решения суда.

https://ria.ru/20240701/google-1956653304.html

https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html

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экономика, технологии, сша, google, microsoft corporation, в мире