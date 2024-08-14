https://ria.ru/20240814/minfin-1966142354.html
Минфин призвал сократить число госслужащих за счет увеличения зарплат
Минфин призвал сократить число госслужащих за счет увеличения зарплат - РИА Новости, 14.08.2024
Минфин призвал сократить число госслужащих за счет увеличения зарплат
Минфин России выступает за сокращение числа государственных служащих, поскольку это позволит повысить зарплаты оставшимся, но это очень сложный вопрос -... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:21
2024-08-14T13:21
2024-08-14T13:24
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минфин России выступает за сокращение числа государственных служащих, поскольку это позволит повысить зарплаты оставшимся, но это очень сложный вопрос - касается конкретных людей и судеб, сказал глава министерства Антон Силуанов. "Нам тоже очень хочется повышать зарплату (госслужащим - ред.)... Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе - надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше - больше получать зарплату. Мы как Минфин всегда выступали за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников - государственных служащих - и повысим им зарплату", - сказал Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". "Это всегда очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. И мы понимаем, что всегда это касается людей. Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи", - добавил министр.
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Минфин призвал сократить число госслужащих за счет увеличения зарплат
Силуанов: сокращение числа госслужащих позволит повысить зарплаты оставшимся
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минфин России выступает за сокращение числа государственных служащих, поскольку это позволит повысить зарплаты оставшимся, но это очень сложный вопрос - касается конкретных людей и судеб, сказал глава министерства Антон Силуанов.
"Нам тоже очень хочется повышать зарплату (госслужащим - ред.)... Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе - надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше - больше получать зарплату. Мы как Минфин всегда выступали за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников - государственных служащих - и повысим им зарплату", - сказал Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Это всегда очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. И мы понимаем, что всегда это касается людей. Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи", - добавил министр.