https://ria.ru/20240814/minfin-1966105115.html

Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка

Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка - РИА Новости, 14.08.2024

Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка

Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:49

2024-08-14T10:49

2024-08-14T10:49

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". "На самом деле, хочу сказать, что Минфин и Центральный банк - это денежные власти, и мы стараемся всегда действовать скоординированно. Чуть Минфин или Центральный банк будут проводить самостоятельную политику, ничего не выйдет", - сказал Силуанов в ходе лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки – к устойчивому развитию"."Потому что жесткость политики Центрального банка - а сейчас она жесткая, потому что ЦБ устанавливает жесткие процентные ставки и ключевая ставка высокая - связана с тем, что мы проводили чуть смягченную бюджетную политику - и наоборот, мы будем держать жесткий баланс, а Центральный банк будет сокращать процентные ставки", - пояснил глава Минфина. Он отметил, что здесь все взаимосвязано. "Здесь важно найти баланс между стимулированием экономики и бюджетной устойчивостью. Такой баланс ищет и правительство в лице министерства финансов, и Центральный банк", - заключил он.

https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)