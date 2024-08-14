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Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка - РИА Новости, 14.08.2024
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10:49 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/minfin-1966105115.html
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка - РИА Новости, 14.08.2024
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка
Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:49
2024-08-14T10:49
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". &quot;На самом деле, хочу сказать, что Минфин и Центральный банк - это денежные власти, и мы стараемся всегда действовать скоординированно. Чуть Минфин или Центральный банк будут проводить самостоятельную политику, ничего не выйдет&quot;, - сказал Силуанов в ходе лекции &quot;Российская экономика: от антикризисной повестки – к устойчивому развитию&quot;."Потому что жесткость политики Центрального банка - а сейчас она жесткая, потому что ЦБ устанавливает жесткие процентные ставки и ключевая ставка высокая - связана с тем, что мы проводили чуть смягченную бюджетную политику - и наоборот, мы будем держать жесткий баланс, а Центральный банк будет сокращать процентные ставки", - пояснил глава Минфина. Он отметил, что здесь все взаимосвязано. "Здесь важно найти баланс между стимулированием экономики и бюджетной устойчивостью. Такой баланс ищет и правительство в лице министерства финансов, и Центральный банк", - заключил он.
https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка

Силуанов: Минфин и ЦБ РФ всегда стараются действовать скоординированно

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
«

"На самом деле, хочу сказать, что Минфин и Центральный банк - это денежные власти, и мы стараемся всегда действовать скоординированно. Чуть Минфин или Центральный банк будут проводить самостоятельную политику, ничего не выйдет", - сказал Силуанов в ходе лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки – к устойчивому развитию".

"Потому что жесткость политики Центрального банка - а сейчас она жесткая, потому что ЦБ устанавливает жесткие процентные ставки и ключевая ставка высокая - связана с тем, что мы проводили чуть смягченную бюджетную политику - и наоборот, мы будем держать жесткий баланс, а Центральный банк будет сокращать процентные ставки", - пояснил глава Минфина.
Он отметил, что здесь все взаимосвязано. "Здесь важно найти баланс между стимулированием экономики и бюджетной устойчивостью. Такой баланс ищет и правительство в лице министерства финансов, и Центральный банк", - заключил он.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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