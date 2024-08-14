https://ria.ru/20240814/minfin-1966105115.html
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка - РИА Новости, 14.08.2024
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка
Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:49
2024-08-14T10:49
2024-08-14T10:49
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минфин и Центробанк РФ всегда стараются действовать скоординированно, ищут баланс между жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". "На самом деле, хочу сказать, что Минфин и Центральный банк - это денежные власти, и мы стараемся всегда действовать скоординированно. Чуть Минфин или Центральный банк будут проводить самостоятельную политику, ничего не выйдет", - сказал Силуанов в ходе лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки – к устойчивому развитию"."Потому что жесткость политики Центрального банка - а сейчас она жесткая, потому что ЦБ устанавливает жесткие процентные ставки и ключевая ставка высокая - связана с тем, что мы проводили чуть смягченную бюджетную политику - и наоборот, мы будем держать жесткий баланс, а Центральный банк будет сокращать процентные ставки", - пояснил глава Минфина. Он отметил, что здесь все взаимосвязано. "Здесь важно найти баланс между стимулированием экономики и бюджетной устойчивостью. Такой баланс ищет и правительство в лице министерства финансов, и Центральный банк", - заключил он.
https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал о координации Минфина и Центробанка
Силуанов: Минфин и ЦБ РФ всегда стараются действовать скоординированно