Как приготовить салат “Мимоза”: лучшие рецепты и советы кулинаров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Салат “Мимоза” - одно из самых популярных блюд праздничного стола. Наряду с селедкой под шубой и “Оливье” он прочно вошел в жизнь советских граждан, а потом и россиян. Как сделать простую и вкусную закуску в домашних условиях: пошаговые рецепты “Мимозы” с фото. Какие ингредиенты использовались в первом варианте салата и как приготовить его “по ГОСТу”, советы кулинаров о выборе рыбы, сыра и остальных продуктов, - в материале РИА Новости

Салат Мимоза

Одна из визитных карточек советской кухни - салаты. На праздничном столе большинства граждан СССР всегда присутствовали “Оливье”, селедка под шубой и “Мимоза”. Историки кулинарии считают, что последний появился в 70-е годы, но его автор доподлинно не известен. Есть мнение, что салат “Мимоза” обязан своим созданием поварам из Абхазии, которые и придумали закуску, напоминающую цветки мимозы, лежащие на снегу.

Вкусный и сытный он прост в приготовлении и хорошо подходит как в качестве праздничного блюда, так и для семейного ужина. А незамысловатость салата и простые ингредиенты, доступные каждому, привели к тому, что “Мимоза” завоевала сердца домохозяек по всей стране.

Ингредиенты

Сегодня многие предпочитают готовить эту закуску с картофелем и морковью, но первый рецепт, опубликованный в газете “Труд”, не включал в себя овощи, кроме репчатого лука.

Для приготовления салата в современном варианте используются:

картофель;

картофель; консервированная рыба;

консервированная рыба; яйца;

яйца; морковь;

морковь; репчатый лук;

репчатый лук; майонез.

Вариаций “Мимозы” предостаточно, некоторые включают в себя сыр, сливочное масло, зелень, отварной рис и различные виды консервированной рыбы.

Этапы приготовления

Главная особенность закуски - укладывание ингредиентов слоями. Картофель, морковь и яйца отвариваются и измельчаются, рыба разминается вилкой и перемешивается с мелко нарезанным репчатым луком, каждый слой промазывается майонезом.

Популярные рецепты салата

Существует много разновидностей “Мимозы”, но чаще всего на праздничном столе присутствует классический рецепт.

Классический рецепт Ингредиенты 200 г Консервированная рыба в масле 300 г Картофель 200 г Морковь 100 г Лук репчатый 250 г Майонез 4 шт. Яйца по вкусу Зелень Приготовление 1. Отварить картофель в мундире, морковь, яйца. Остудить, очистить, яйца разделить на белки и желтки. 2. Картофель, морковь, белки, желтки натереть на мелкой терке в разную посуду. 3. Выложить консервированную рыбу в салатницу, размять ее вилкой и перемешать с мелко нарезанным репчатым луком. Смазать небольшим количеством майонеза. 4. На рыбу аккуратно распределить яичный белок, натертую морковь, картофель, каждый слой должен быть смазан майонезом. 5. Последний слой - тертый яичный желток и зелень. 6. Перед подачей на стол салат должен настояться в холодильнике в течение двух часов.

© iStock.com / Elena Rui Ингредиенты для салата "Мимоза" © iStock.com / Elena Rui Ингредиенты для салата "Мимоза"

Мимоза с сыром В классический рецепт можно добавить сыр, тогда салат будет еще сытнее. Ингредиенты 2 шт. Консервированная в масле рыба (банка) 6 шт. Яйца 2 шт. Морковь 1 шт. Лук репчатый 4 шт. Картофель 200 мл Майонез 150 г Сыр твердый Приготовление 1. Картофель, морковь, яйца отварить, остудить, очистить. 2. Сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать, залить кипящей водой с одной ложкой уксуса и оставить на пять минут, потом воду слить. 3. Картофель натереть на крупной терке, выложить в салатницу, распределить и смазать майонезом. 4. Следующий слой - натертая на мелкой терке морковь, майонез и маринованный лук. 5. На лук следует выложить консервированную рыбу, предварительно размятую вилкой, сделать сеточку из майонеза. 6. Яичный белок, желток и сыр отдельно натереть на мелкой терке. На рыбу укладывается слой белка, майонез, сыр, снова сеточка из майонеза. 7. Завершает композицию яичный желток.

Мимоза с горбушей, тунцом или сайрой.

По классическому рецепту в салат добавляется сайра, но можно использовать практически любую консервированную в собственном соку рыбу. Например, горбушу, тунец, сардину. Некоторые кулинары предлагают рецепты с малосольной и копченой рыбой, печенью трески и шпротами. Все зависит от предпочтений повара.

Мимоза с картошкой

Обязательные ингредиенты “Мимозы” - рыба, лук, яйца и майонез. С течением времени в салат стали добавлять вареный картофель по аналогии с селедкой под шубой. Профессиональные повара отмечают, что порядок выкладки слоев очень важен, так как сильно влияет на вкус закуски:

первый слой - половина подготовленного картофеля;

первый слой - половина подготовленного картофеля; второй слой - рыба;

второй слой - рыба; третий слой - лук;

третий слой - лук; четвертый слой - оставшаяся часть картофеля;

четвертый слой - оставшаяся часть картофеля; пятый слой - морковь (если используется в рецепте);

пятый слой - морковь (если используется в рецепте); шестой слой - тертые яичные белки;

шестой слой - тертые яичные белки; седьмой слой - тертые желтки.

Все слои промазываются майонезом. В таком виде салат выглядит ярко и аппетитно, хорошо пропитывается соусом, держит форму.

Мимоза с рисом В некоторых рецептах картофель заменяется на отварной рис. Ингредиенты 200 г Сардина в масле 5 шт. Яйца 125 г Рис 4 шт. Морковь 1 шт. Салатный лук 300 мл Майонез по вкусу Соль по вкусу Перец Приготовление 1. Яйца, рис, картофель и морковь отварить, лук мелко нарезать, сардину размять вилкой. 2. В форму для салата выложить слой риса и смазать майонезом. 3. Далее следует слой рыбы и лука с майонезом, натертые на мелкую терку белки, майонез и измельченная морковь. 4. Слой моркови смазать майонезом и посыпать натертым на мелкую терку желтком. 5. Поставить в холодильник на два часа и подавать к столу.

© iStock.com / A_M_Radul Салат "Мимоза" © iStock.com / A_M_Radul Салат "Мимоза"

Мимоза с маслом В некоторых рецептах в закуску добавляют сливочное масло, есть и противники этого ингредиента в “Мимозе”, которые утверждают, что оно увеличивает калорийность и без того сытного салата, но никак не изменяет его вкус. В любом случае, стоит попробовать приготовить и этот вариант. Ингредиенты 1 шт. Сардины в масле (банка) 250 г Майонез 4 шт. Яйца 1 шт. Лук репчатый 2 шт. Морковь 2 шт. Картофель 100 г Масло сливочное Приготовление 1. Все слои промазать майонезом. Рыбу размять вилкой, выложить в посуду для салата, лук мелко порезать, уложить вторым слоем. 2. Яичный белок натереть на терке, разравнять на луке, замороженное сливочное масло натереть на крупной терке на яичный белок. 3. Далее следуют слои из вареной мелко натертой моркови и картофеля (натереть на крупной терке). 4. Завершающий слой - яичные желтки, натертые на мелкой терке. При желании салат можно украсить веточками петрушки или укропа.

Мимоза с морковью

В подавляющем большинстве рецептов используется вареная морковь. Последовательность слоев варьируется, но чаще всего ее, натертую на мелкой терке, укладывают перед или после картофельного слоя.

Мимоза версия 1970 года Есть версия, что кулинар, который придумал закуску, старался сделать что-то необычное и вкусное из тех продуктов, которые были под рукой, поэтому изначальная версия “Мимозы” включала в себя: консервированную рыбу, репчатый лук, куриные яйца, майонез, сливочное масло и твердый сыр. Ингредиенты 200 г Сыр твердый или полутвердый 4 шт. Яйца 2 шт. Лук 1 шт. Сайра консервированная (банка) 200 мл Майонез 100 г Масло сливочное Приготовление 1. Сливочное масло положить на 30 минут в морозильную камеру, яйца отварить и остудить, отделить белки от желтков. Белок натереть на крупной терке, желтки - на мелкой. 2. Лук мелко нашинковать, сыр натереть на крупной терке, рыбу размять вилкой. Если рыба кажется сухой - добавить немного бульона из банки. 3. Слои салата выглядят следующим образом: - яичный белок; - сыр; - половина рыбных консервов; - майонез; - сливочное масло; - лук; - вторая половина рыбы; - майонез; - желток. 4. Салат подается холодным, поэтому его необходимо оставить в холодильнике на час.

Советы кулинаров

Главный ингредиент салата - рыбные консервы, к выбору которых нужно подойти ответственно. Классические варианты: сайра, лосось или тунец.

Лучше всего использовать салатный лук, если его нет - репчатый стоит замочить в кипятке на пять минут, чтобы избавиться от излишней горечи.

“Мимоза” не относится к диетическим блюдам, поэтому кулинары советуют не использовать в нем низкокалорийные виды майонеза, которые ухудшают вкус продукта.

Важно не переварить яйца, так как желток используется для украшения блюда. Если варить более 10 минут - он потускнеет и приобретет серый оттенок.