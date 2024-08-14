https://ria.ru/20240814/mid-1966260998.html

МИД выразил обеспокоенность акцией израильского министра на Храмовой горе

МИД выразил обеспокоенность акцией израильского министра на Храмовой горе - РИА Новости, 14.08.2024

МИД выразил обеспокоенность акцией израильского министра на Храмовой горе

Россия крайне обеспокоена провокационной акцией министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, посетившего комплекс мечети "Аль-Акса" в Иерусалиме,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:48

2024-08-14T19:48

2024-08-14T20:47

в мире

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

иерусалим

хамас

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия крайне обеспокоена провокационной акцией министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, посетившего комплекс мечети "Аль-Акса" в Иерусалиме, говорится в заявлении на сайте МИД."Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года", — указали в ведомстве.Там отметили, что такие безответственные шаги способствуют разжиганию радикальных настроений и в израильском обществе, и среди палестинцев. Они также подрывают международные усилия по деэскалации насилия в этом регионе, добавили в министерстве.Накануне Бен-Гвир, известный правыми взглядами, в сопровождении многочисленных радикально настроенных единомышленников посетил комплекс мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе в Иерусалиме. Он совершил коллективную молитву с участием нескольких тысяч человек в связи с памятной для иудеев датой разрушения первого и второго храмов. Там же министр призвал не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти до конца в войне с палестинским движением ХАМАС.Кроме того, по словам Бен-Гвира, Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер страны Биньямин Нетаньяху отверг эти слова и заявил, что политика Тель-Авива по этому вопросу не изменилась.Действия министра также уже осудили МИД Франции, Испании и ФРГ. Внешнеполитическое ведомство Египта назвало визит израильского чиновника на Храмовую гору нарушением международного права, а также исторического и правового статуса Иерусалима. По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступление Бен-Гвира у мечети "Аль-Акса" было провокацией.Статус-кво предполагает, что Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, тогда как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. По закону иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели. Тем не менее визиты политиков, особенно Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.

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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, иерусалим, хамас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), биньямин нетаньяху, жозеп боррель, евросоюз, мид франции‎