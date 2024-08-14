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Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев - РИА Новости, 14.08.2024
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19:25 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/medvedev-1966257733.html
Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев
Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев - РИА Новости, 14.08.2024
Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев
Россия намерена развивать отношения с Лаосом по всем направлениям, включая вопросы обороны и безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:25
2024-08-14T19:25
россия
лаос
дмитрий медведев
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения с Лаосом по всем направлениям, включая вопросы обороны и безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте". "Намерены развивать сотрудничество по всем направлениям, включая вопросы обеспечения обороны и безопасности", - сказал он на встрече с заместителем премьера, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Видеозапись встречи размещена на странице Медведева в соцсети. Тяннялат прибыл в Россию на форум "Армия-2024". Медведев на встрече с ним выразил уверенность, что поездка завершится полным успехом. "Будут достигнуты те результаты, на которые мы рассчитываем", - добавил он. Ранее в военном ведомстве РФ сообщили, что главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве.
https://ria.ru/20240814/belousov-1966247589.html
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
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россия, лаос, дмитрий медведев, форум "армия — 2024"
Россия, Лаос, Дмитрий Медведев, Форум "Армия — 2024"
Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев

Медведев: Россия намерена развивать отношения с Лаосом в обороне и безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения с Лаосом по всем направлениям, включая вопросы обороны и безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте".
"Намерены развивать сотрудничество по всем направлениям, включая вопросы обеспечения обороны и безопасности", - сказал он на встрече с заместителем премьера, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом.
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Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера
Вчера, 18:23
Видеозапись встречи размещена на странице Медведева в соцсети.
Тяннялат прибыл в Россию на форум "Армия-2024". Медведев на встрече с ним выразил уверенность, что поездка завершится полным успехом.
"Будут достигнуты те результаты, на которые мы рассчитываем", - добавил он.
Ранее в военном ведомстве РФ сообщили, что главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве.
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РоссияЛаосДмитрий МедведевФорум "Армия — 2024"
 
 
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