https://ria.ru/20240814/medvedev-1966257733.html

Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев

Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев - РИА Новости, 14.08.2024

Россия намерена развивать отношения с Лаосом, заявил Медведев

Россия намерена развивать отношения с Лаосом по всем направлениям, включая вопросы обороны и безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:25

2024-08-14T19:25

2024-08-14T19:25

россия

лаос

дмитрий медведев

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения с Лаосом по всем направлениям, включая вопросы обороны и безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте". "Намерены развивать сотрудничество по всем направлениям, включая вопросы обеспечения обороны и безопасности", - сказал он на встрече с заместителем премьера, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Видеозапись встречи размещена на странице Медведева в соцсети. Тяннялат прибыл в Россию на форум "Армия-2024". Медведев на встрече с ним выразил уверенность, что поездка завершится полным успехом. "Будут достигнуты те результаты, на которые мы рассчитываем", - добавил он. Ранее в военном ведомстве РФ сообщили, что главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве.

https://ria.ru/20240814/belousov-1966247589.html

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

россия

лаос

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россия, лаос, дмитрий медведев, форум "армия — 2024"