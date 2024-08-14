https://ria.ru/20240814/mchs-1966271125.html

В Курской области от взрывоопасных предметов очистили около двух гектаров

В Курской области от взрывоопасных предметов очистили около двух гектаров - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области от взрывоопасных предметов очистили около двух гектаров

Пиротехники МЧС России обследовали один из объектов энергетического комплекса в Курской области, от взрывоопасных предметов очищено около двух гектаров,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:55

2024-08-14T20:55

2024-08-14T20:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обследовали один из объектов энергетического комплекса в Курской области, от взрывоопасных предметов очищено около двух гектаров, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "За сегодняшний день специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС России обследовали один из объектов энергетического комплекса. В общей сложности было очищено от взрывоопасных предметов около двух гектаров. На территории объекта были обнаружены элементы вражеских беспилотников, а также суббоеприпасы. Все опасные находки были обезврежены и уничтожены", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что работы ведутся ежедневно в рамках реализации правового режима КТО. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966262049.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины