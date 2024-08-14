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Маск назвал Guardian помоечным СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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15:20 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/mask-1966171259.html
Маск назвал Guardian помоечным СМИ
Маск назвал Guardian помоечным СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Маск назвал Guardian помоечным СМИ
Американский предприниматель Илон Маск назвал в соцсети Х британское издание Guardian "помоечным" СМИ после выпуска статьи, критикующей отрывок про климат из... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:20
2024-08-14T15:20
в мире
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
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tesla motors
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал в соцсети Х британское издание Guardian "помоечным" СМИ после выпуска статьи, критикующей отрывок про климат из интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. "Вы вообще слушали разговор? Guardian — помойка … Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian," - написал бизнесмен в Х. Газета накануне выпустила материал с экспертами, в заголовке к которому назвала обсуждения Маска и Трампа о климате "самыми глупыми" за всю историю. По их мнению, бизнесмен и бывший президент США в интервью сделали якобы "далекие от фактов" заявления. Так в газете отреагировали в том числе на призыв Маска не очернять нефтегазовую промышленность, указав, что она является основной движущей силой загрязнения, вызывающего глобальное потепление. При этом интервьюер в ходе разговора сказал, что "если бы мы прекратили использовать нефть и газ прямо сейчас, мы все бы голодали, а экономика бы рухнула". Еще одним поводом для обвинения стала фраза издания: "у нас еще довольно много времени... нам не нужно торопиться", якобы выставляющая Маска противником борьбы с увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу. За последние месяцы Маск не раз выступал с критикой западных СМИ. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также высказывался о газете Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа и призывал руководство издания навести порядок.
https://ria.ru/20240814/es-1966102085.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, tesla motors
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, Tesla motors
Маск назвал Guardian помоечным СМИ

Маск назвал Guardian помойкой за критику отрывка про климат из интервью Трампа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал в соцсети Х британское издание Guardian "помоечным" СМИ после выпуска статьи, критикующей отрывок про климат из интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
«
"Вы вообще слушали разговор? Guardian — помойка … Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian," - написал бизнесмен в Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 10:35
Газета накануне выпустила материал с экспертами, в заголовке к которому назвала обсуждения Маска и Трампа о климате "самыми глупыми" за всю историю. По их мнению, бизнесмен и бывший президент США в интервью сделали якобы "далекие от фактов" заявления. Так в газете отреагировали в том числе на призыв Маска не очернять нефтегазовую промышленность, указав, что она является основной движущей силой загрязнения, вызывающего глобальное потепление. При этом интервьюер в ходе разговора сказал, что "если бы мы прекратили использовать нефть и газ прямо сейчас, мы все бы голодали, а экономика бы рухнула". Еще одним поводом для обвинения стала фраза издания: "у нас еще довольно много времени... нам не нужно торопиться", якобы выставляющая Маска противником борьбы с увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу.
За последние месяцы Маск не раз выступал с критикой западных СМИ. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также высказывался о газете Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа и призывал руководство издания навести порядок.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампДжо БайденTesla motors
 
 
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