https://ria.ru/20240814/mask-1966171259.html

Маск назвал Guardian помоечным СМИ

Маск назвал Guardian помоечным СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Маск назвал Guardian помоечным СМИ

Американский предприниматель Илон Маск назвал в соцсети Х британское издание Guardian "помоечным" СМИ после выпуска статьи, критикующей отрывок про климат из... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:20

2024-08-14T15:20

2024-08-14T15:20

в мире

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

джо байден

tesla motors

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал в соцсети Х британское издание Guardian "помоечным" СМИ после выпуска статьи, критикующей отрывок про климат из интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. "Вы вообще слушали разговор? Guardian — помойка … Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian," - написал бизнесмен в Х. Газета накануне выпустила материал с экспертами, в заголовке к которому назвала обсуждения Маска и Трампа о климате "самыми глупыми" за всю историю. По их мнению, бизнесмен и бывший президент США в интервью сделали якобы "далекие от фактов" заявления. Так в газете отреагировали в том числе на призыв Маска не очернять нефтегазовую промышленность, указав, что она является основной движущей силой загрязнения, вызывающего глобальное потепление. При этом интервьюер в ходе разговора сказал, что "если бы мы прекратили использовать нефть и газ прямо сейчас, мы все бы голодали, а экономика бы рухнула". Еще одним поводом для обвинения стала фраза издания: "у нас еще довольно много времени... нам не нужно торопиться", якобы выставляющая Маска противником борьбы с увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу. За последние месяцы Маск не раз выступал с критикой западных СМИ. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также высказывался о газете Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа и призывал руководство издания навести порядок.

https://ria.ru/20240814/es-1966102085.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, tesla motors