https://ria.ru/20240814/manul-1966192477.html

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти - РИА Новости, 14.08.2024

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти

В Московском зоопарке показали в Telegram-канале видео, как манул Тимофей точит когти. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:17

2024-08-14T16:17

2024-08-14T16:17

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке показали в Telegram-канале видео, как манул Тимофей точит когти. "Ничто кошачье Тимоше не чуждо", — говорится в подписи к сообщению. На видео манул Тимофей в своем вольере с усердием точит когти, сидя на бревне. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html

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Манул Тимофей точит когти Манул Тимофей точит когти. 2024-08-14T16:17 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирск, зеленогорск, московский зоопарк, общество