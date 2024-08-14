https://ria.ru/20240814/manul-1966192477.html
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти - РИА Новости, 14.08.2024
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти
В Московском зоопарке показали в Telegram-канале видео, как манул Тимофей точит когти. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:17
2024-08-14T16:17
2024-08-14T16:17
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке показали в Telegram-канале видео, как манул Тимофей точит когти. "Ничто кошачье Тимоше не чуждо", — говорится в подписи к сообщению. На видео манул Тимофей в своем вольере с усердием точит когти, сидя на бревне. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.
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Манул Тимофей точит когти
Манул Тимофей точит когти.
2024-08-14T16:17
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новосибирск, зеленогорск, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Новосибирск, Зеленогорск, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей точит когти
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей в своем вольере точит когти