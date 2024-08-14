Рейтинг@Mail.ru
Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/maduro-1966143995.html
Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции
Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции - РИА Новости, 14.08.2024
Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия штаб-квартиры организации "Великая миссия молодежи Венесуэлы", запись которой опубликована на... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:29
2024-08-14T13:29
в мире
венесуэла
россия
николас мадуро
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914033981_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e346167895e0c50ba503a435be0a75f8.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия штаб-квартиры организации "Великая миссия молодежи Венесуэлы", запись которой опубликована на YouTube-канале президента, обвинил мессенджер WhatsApp в передаче данных о гражданах страны лидерам оппозиции Марие Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалесу. Мадуро 6 августа заявил, что перестанет пользоваться WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat. Ранее президент на встрече с военнослужащими обвинил социальные сети TikTok, Instagram* и WhatsApp в распространении ненависти в Венесуэле, назвав происходящее в стране киберфашистским переворотом. "WhatsApp передал венесуэльским террористам... Мачадо (один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо - ред. ), скрывающейся от правосудия, военному преступнику Эдмундо Гонсалесу и его командирам всю базу данных Венесуэлы: кто вы, ваша семья, ваши друзья, о чем вы говорите, о чем не говорите, какими видео делитесь, какие у вас вкусы и так далее", - заявил Мадуро. Глава Венесуэлы добавил, что WhatsApp находится в руках технологического империализма, и назвал мессенджер "врагом человечества". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, национальный избирательный совет объявил победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Сильные беспорядки в Венесуэле продолжались один день после выборов, после чего контроль правительства за ситуацией на улицах был восстановлен. В последующие дни как сторонники президента, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе, однако они прошли мирно и обошлись без столкновений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html
https://ria.ru/20240809/mask-1965102602.html
https://ria.ru/20240806/venesuela-1964302359.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914033981_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_866eb6e5bf8ac6ec211963f821702894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, николас мадуро, whatsapp inc.
В мире, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, WhatsApp Inc.
Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции

Президент Венесуэлы Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиционерам

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия штаб-квартиры организации "Великая миссия молодежи Венесуэлы", запись которой опубликована на YouTube-канале президента, обвинил мессенджер WhatsApp в передаче данных о гражданах страны лидерам оппозиции Марие Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалесу.
Мадуро 6 августа заявил, что перестанет пользоваться WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat. Ранее президент на встрече с военнослужащими обвинил социальные сети TikTok, Instagram* и WhatsApp в распространении ненависти в Венесуэле, назвав происходящее в стране киберфашистским переворотом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
WSJ узнала о попытках США заставить Мадуро отказаться от власти
11 августа, 14:55
"WhatsApp передал венесуэльским террористам... Мачадо (один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо - ред. ), скрывающейся от правосудия, военному преступнику Эдмундо Гонсалесу и его командирам всю базу данных Венесуэлы: кто вы, ваша семья, ваши друзья, о чем вы говорите, о чем не говорите, какими видео делитесь, какие у вас вкусы и так далее", - заявил Мадуро.
Глава Венесуэлы добавил, что WhatsApp находится в руках технологического империализма, и назвал мессенджер "врагом человечества".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером
9 августа, 08:13
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, национальный избирательный совет объявил победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Сильные беспорядки в Венесуэле продолжались один день после выборов, после чего контроль правительства за ситуацией на улицах был восстановлен. В последующие дни как сторонники президента, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе, однако они прошли мирно и обошлись без столкновений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сторонники оппозиции Венесуэлы во время митинга в Каракасе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Прокуратура Венесуэлы возбудила дела в отношении лидеров оппозиции
6 августа, 04:48
 
В миреВенесуэлаРоссияНиколас МадуроWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала