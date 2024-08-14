https://ria.ru/20240814/maduro-1966143995.html

Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции

Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции - РИА Новости, 14.08.2024

Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия штаб-квартиры организации "Великая миссия молодежи Венесуэлы", запись которой опубликована на... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:29

2024-08-14T13:29

2024-08-14T13:29

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россия

николас мадуро

whatsapp inc.

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия штаб-квартиры организации "Великая миссия молодежи Венесуэлы", запись которой опубликована на YouTube-канале президента, обвинил мессенджер WhatsApp в передаче данных о гражданах страны лидерам оппозиции Марие Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалесу. Мадуро 6 августа заявил, что перестанет пользоваться WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat. Ранее президент на встрече с военнослужащими обвинил социальные сети TikTok, Instagram* и WhatsApp в распространении ненависти в Венесуэле, назвав происходящее в стране киберфашистским переворотом. "WhatsApp передал венесуэльским террористам... Мачадо (один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо - ред. ), скрывающейся от правосудия, военному преступнику Эдмундо Гонсалесу и его командирам всю базу данных Венесуэлы: кто вы, ваша семья, ваши друзья, о чем вы говорите, о чем не говорите, какими видео делитесь, какие у вас вкусы и так далее", - заявил Мадуро. Глава Венесуэлы добавил, что WhatsApp находится в руках технологического империализма, и назвал мессенджер "врагом человечества". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, национальный избирательный совет объявил победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Сильные беспорядки в Венесуэле продолжались один день после выборов, после чего контроль правительства за ситуацией на улицах был восстановлен. В последующие дни как сторонники президента, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе, однако они прошли мирно и обошлись без столкновений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html

https://ria.ru/20240809/mask-1965102602.html

https://ria.ru/20240806/venesuela-1964302359.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, россия, николас мадуро, whatsapp inc.