https://ria.ru/20240814/livan-1966282377.html

В Ливане заявили, что крупной войны в дни переговоров по Газе не намечается

В Ливане заявили, что крупной войны в дни переговоров по Газе не намечается - РИА Новости, 14.08.2024

В Ливане заявили, что крупной войны в дни переговоров по Газе не намечается

Масштабной войны в дни переговоров о прекращении огня в секторе Газа не предвидится, дальше все будет зависеть от их результатов, приводит слова спикера... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:58

2024-08-14T22:58

2024-08-14T22:58

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БЕЙРУТ, 14 авг - РИА Новости. Масштабной войны в дни переговоров о прекращении огня в секторе Газа не предвидится, дальше все будет зависеть от их результатов, приводит слова спикера парламента Ливана Набих Берри телеканал "Аль-Джадид". Советник президента США Амос Хохштейн посетил в среду Бейрут, где встретился со спикером парламента Берри и исполняющим обязанности премьер-министра страны Наджибом Микати. Посланник Джо Байдена обсудил возможности предотвращения масштабной ливано-израильской войны и прекращение огня в секторе Газа. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. "Вероятность масштабной войны остановлена на несколько непродолжительных дней для проведения переговоров о прекращении огня в Газе", - цитирует телеканал Берри. Берри также отметил, что соблюдение резолюции 1701 СБ ООН - единственная возможность разрешения конфликта между Ливаном и Израилем. Спикер парламента рассказал, что Хохштейн заверил его в том, что переговоры будут проходить на основе ранее предложенной инициативы Джо Байдена, без каких-либо поправок. Ливанский политик добавил в своем интервью, что предстоящая попытка договориться о мире, вероятно, станет последней. "По словам Хохштейна, США хотят деэскалации. Он не просил от нас с "Хезболлах" какого-либо вмешательства. Попросил сбавить напряженность на ливано-израильской границе", - добавил Берри. Ливанский политик отметил, что советник Байдена прилетел напрямую в Бейрут, не заезжая в Тель-Авив, чтобы передать четкое послание из Вашингтона, суть которого заключается в том, что ливанский вопрос не исключен из повестки текущих переговоров и есть убеждение, что как только наступит прекращение огня в секторе Газа, в тот же момент прекратятся боестолкновения "Хезболлах" и израильской армии на границе. "Хохштейн напомнил об американских кораблях, присутствие которых (в Средиземном море) направлены на предотвращение войны, добавив, что им очень не хотелось бы их применять", - поделился некоторыми подробностями переговоров Берри. Хохштейн после встречи со спикером ливанского парламента заявил журналистам, что шанс на дипломатическое разрешение сложившейся ситуации между Ливаном и Израилем еще есть. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Он добавил, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. За последние недели израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов.

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https://ria.ru/20240813/iran-1965946730.html

https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html

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