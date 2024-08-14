https://ria.ru/20240814/lenoblast-1966230093.html

Глава Ленобласти вручил удостоверения ветеранов боевых действий бойцам СВО

Глава Ленобласти вручил удостоверения ветеранов боевых действий бойцам СВО - РИА Новости, 14.08.2024

Глава Ленобласти вручил удостоверения ветеранов боевых действий бойцам СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 15 удостоверений "Ветеран боевых действий" бойцам ЧВК "Вагнер" и добровольческого формирования... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:31

2024-08-14T17:31

2024-08-14T17:31

тверская область

александр дрозденко

сво

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 15 удостоверений "Ветеран боевых действий" бойцам ЧВК "Вагнер" и добровольческого формирования "Барс", сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня для нас очень важно, чтобы все наши жители — от мала до велика — понимали, что участники специальной военной операции — это герои, люди, которые с риском для жизни и здоровья, защищали и отстаивали честь и достоинство нашей страны", - сказал Дрозденко. Он отметил, что Ленинградская область первая в России выступила с инициативой, которая была поддержана на федеральном уровне, о признании ветеранами боевых действий всех бойцов, независимо от воинских подразделений, в том числе специальных частных военных и добровольческих компаний, принимающих участие в СВО. Удостоверение ветерана не только подтверждает статус участников специальной военной операции, но и права и гарантии на все социальные программы, которые действуют в России и Ленобласти. "От всех жителей области хочу сказать слова благодарности и признательности за ваше решение пойти исполнять воинский долг в зону СВО. Желаю вам скорейшей реабилитации, найти своё место в мирной жизни. А мы поддержим и поможем, у нас всё для этого есть: социальные кураторы, три площадки фонда "Защитник Отечества", реабилитационная программа Мультицентра, строим Центр высокотехнологичной реабилитации и протезирования, расширили перечень по получению помощи по электронному сертификату Социального фонда. В Ленобласти всех наших ребят мы встречаем как героев и помогаем найти своё место в мирной жизни", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240813/verkhnevolzhe-1965933427.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, сво