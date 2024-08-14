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"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области

"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области

Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил боевую бронированную машину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:02

2024-08-14T05:02

2024-08-14T08:59

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил боевую бронированную машину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ Stryker производства США. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронемашины ВСУ Stryker при помощи "Ланцета" Минобороны показало, как "Ланцет" поразил бронемашину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области 2024-08-14T05:02 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность