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"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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05:02 14.08.2024 (обновлено: 08:59 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/lantset-1966066214.html
"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области
"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области
Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил боевую бронированную машину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:02
2024-08-14T08:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил боевую бронированную машину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ Stryker производства США. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html
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Уничтожение бронемашины ВСУ Stryker при помощи "Ланцета"
Минобороны показало, как "Ланцет" поразил бронемашину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Ланцет" поразил боевую машину ВСУ в Курской области

Минобороны: "Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ Stryker в Курской области

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил боевую бронированную машину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ Stryker производства США. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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