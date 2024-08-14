Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных
Штаб Курской области призвал не публиковать контактные данные при поиске родных
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Курской области призвал жителей региона не публиковать контактные данные при поиске родных, с которыми утеряна связь, сообщение опубликовано в Telegram-канале правительство региона.
"Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо. Поиск пропавших осуществляется с привлечением волонтеров, специализированных организаций и сообществ", - сообщило правительство.
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Штаб призвал жителей региона соблюдать осторожность. Гражданам рекомендуют не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках, а поиск проводить в закрытых чатах с проверенными участниками. Для поиска пропавших можно обращаться по телефонам горячих линий поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и Российского Красного Креста.
"Рекомендуется соблюдать меры цифровой безопасности и воздерживаться от размещения данных о своих близких в социальных сетях, Telegram-каналах и других публичных ресурсах. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации", - отмечается в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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