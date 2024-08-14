https://ria.ru/20240814/kursk-1966168277.html

Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных

Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных - РИА Новости, 14.08.2024

Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных

Оперативный штаб Курской области призвал жителей региона не публиковать контактные данные при поиске родных, с которыми утеряна связь, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:10

2024-08-14T15:10

2024-08-14T15:10

курская область

россия

российский красный крест

центр информационно-психологических операций (ципсо)

поисковый отряд "лиза алерт"

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965185362_0:269:3161:2047_1920x0_80_0_0_1a8f44c36f71674acc749a67c89de243.jpg

РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Курской области призвал жителей региона не публиковать контактные данные при поиске родных, с которыми утеряна связь, сообщение опубликовано в Telegram-канале правительство региона."Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо. Поиск пропавших осуществляется с привлечением волонтеров, специализированных организаций и сообществ", - сообщило правительство. Штаб призвал жителей региона соблюдать осторожность. Гражданам рекомендуют не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках, а поиск проводить в закрытых чатах с проверенными участниками. Для поиска пропавших можно обращаться по телефонам горячих линий поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и Российского Красного Креста. "Рекомендуется соблюдать меры цифровой безопасности и воздерживаться от размещения данных о своих близких в социальных сетях, Telegram-каналах и других публичных ресурсах. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации", - отмечается в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, российский красный крест, центр информационно-психологических операций (ципсо) , поисковый отряд "лиза алерт", общество, происшествия