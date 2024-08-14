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Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных - РИА Новости, 14.08.2024
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15:10 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kursk-1966168277.html
Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных
Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных - РИА Новости, 14.08.2024
Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных
Оперативный штаб Курской области призвал жителей региона не публиковать контактные данные при поиске родных, с которыми утеряна связь, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:10
2024-08-14T15:10
курская область
россия
российский красный крест
центр информационно-психологических операций (ципсо)
поисковый отряд "лиза алерт"
общество
происшествия
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РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Курской области призвал жителей региона не публиковать контактные данные при поиске родных, с которыми утеряна связь, сообщение опубликовано в Telegram-канале правительство региона."Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо. Поиск пропавших осуществляется с привлечением волонтеров, специализированных организаций и сообществ", - сообщило правительство. Штаб призвал жителей региона соблюдать осторожность. Гражданам рекомендуют не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках, а поиск проводить в закрытых чатах с проверенными участниками. Для поиска пропавших можно обращаться по телефонам горячих линий поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и Российского Красного Креста. "Рекомендуется соблюдать меры цифровой безопасности и воздерживаться от размещения данных о своих близких в социальных сетях, Telegram-каналах и других публичных ресурсах. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации", - отмечается в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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курская область, россия, российский красный крест, центр информационно-психологических операций (ципсо) , поисковый отряд "лиза алерт", общество, происшествия
Курская область, Россия, Российский Красный Крест, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) , Поисковый отряд "Лиза Алерт", Общество, Происшествия
Жителей Курской области призвали не публиковать контактные данные родных

Штаб Курской области призвал не публиковать контактные данные при поиске родных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Курской области призвал жителей региона не публиковать контактные данные при поиске родных, с которыми утеряна связь, сообщение опубликовано в Telegram-канале правительство региона.
"Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо. Поиск пропавших осуществляется с привлечением волонтеров, специализированных организаций и сообществ", - сообщило правительство.
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Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
8 августа, 17:07
Штаб призвал жителей региона соблюдать осторожность. Гражданам рекомендуют не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках, а поиск проводить в закрытых чатах с проверенными участниками. Для поиска пропавших можно обращаться по телефонам горячих линий поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и Российского Красного Креста.
"Рекомендуется соблюдать меры цифровой безопасности и воздерживаться от размещения данных о своих близких в социальных сетях, Telegram-каналах и других публичных ресурсах. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации", - отмечается в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 08:00
 
Курская областьРоссияРоссийский Красный КрестЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Поисковый отряд "Лиза Алерт"ОбществоПроисшествия
 
 
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