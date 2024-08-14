https://ria.ru/20240814/kriptobirzhi-1966116464.html
Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов
Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.08.2024
Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов
Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:42
2024-08-14T11:42
2024-08-14T11:58
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_d19e85e4c14ee5269be1e2d460af2171.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". "Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать", - сказал Силуанов. "Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение, но хочу сказать, что в весеннюю сессию работы нашего парламента мы здорово продвинулись", - заключил он.
https://ria.ru/20240808/mayning-1964951259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин и ЦБ обсуждают легализацию криптобирж, пока консенсуса нет
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать", - сказал Силуанов.
"Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение, но хочу сказать, что в весеннюю сессию работы нашего парламента мы здорово продвинулись", - заключил он.