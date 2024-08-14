https://ria.ru/20240814/kriptobirzhi-1966116464.html

Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов

Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.08.2024

Минфин и Центробанк обсуждают легализацию криптобирж, заявил Силуанов

Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:42

2024-08-14T11:42

2024-08-14T11:58

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_d19e85e4c14ee5269be1e2d460af2171.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". "Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать", - сказал Силуанов. "Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение, но хочу сказать, что в весеннюю сессию работы нашего парламента мы здорово продвинулись", - заключил он.

https://ria.ru/20240808/mayning-1964951259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)