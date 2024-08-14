https://ria.ru/20240814/kitaj-1966152710.html
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны - РИА Новости, 14.08.2024
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны
Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:05
2024-08-14T14:05
2024-08-14T14:05
в мире
космос - риа наука
китай
сша
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил РИА Новости МИД КНР, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая. Ранее в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" США по объемам арсеналов ядерного оружия. "Масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США. Кроме того, Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности, и не вступает ни с кем в гонку вооружений", - сказали в МИД КНР.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, китай, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, США, Дональд Трамп, Илон Маск
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны
МИД: КНР поддерживает ядерные силы на минимуме, не вступает в гонку вооружений
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил РИА Новости МИД КНР, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая.
Ранее в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" США по объемам арсеналов ядерного оружия.
"Масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США. Кроме того, Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности, и не вступает ни с кем в гонку вооружений", - сказали в МИД КНР.