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В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны - РИА Новости, 14.08.2024
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14:05 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kitaj-1966152710.html
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны - РИА Новости, 14.08.2024
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны
Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:05
2024-08-14T14:05
в мире
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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил РИА Новости МИД КНР, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая. Ранее в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" США по объемам арсеналов ядерного оружия. "Масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США. Кроме того, Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности, и не вступает ни с кем в гонку вооружений", - сказали в МИД КНР.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html
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в мире, космос - риа наука, китай, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, США, Дональд Трамп, Илон Маск
В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны

МИД: КНР поддерживает ядерные силы на минимуме, не вступает в гонку вооружений

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил РИА Новости МИД КНР, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая.
Ранее в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" США по объемам арсеналов ядерного оружия.
"Масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США. Кроме того, Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности, и не вступает ни с кем в гонку вооружений", - сказали в МИД КНР.
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