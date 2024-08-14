https://ria.ru/20240814/kitaj-1966152710.html

В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны

В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны - РИА Новости, 14.08.2024

В Китае заявили о минимальном ядерном арсенале страны

Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:05

2024-08-14T14:05

2024-08-14T14:05

в мире

космос - риа наука

китай

сша

дональд трамп

илон маск

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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности и не вступает ни с кем в гонку вооружений, заявил РИА Новости МИД КНР, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая. Ранее в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" США по объемам арсеналов ядерного оружия. "Масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США. Кроме того, Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности, и не вступает ни с кем в гонку вооружений", - сказали в МИД КНР.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html

китай

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в мире, космос - риа наука, китай, сша, дональд трамп, илон маск