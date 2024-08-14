https://ria.ru/20240814/kitaj-1966149115.html

Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A

Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A - РИА Новости, 14.08.2024

Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A

Китай принял необходимые меры по ликвидации последствий разрушения ракеты-носителя Чанчжэн 6A, проводит анализ данных, заявил РИА Новости МИД КНР. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:48

2024-08-14T13:48

2024-08-14T13:48

наука

космос - риа наука

китай

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966125425_0:193:1022:768_1920x0_80_0_0_f06607613c877b61ce7d22fb1d5119cc.png

ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай принял необходимые меры по ликвидации последствий разрушения ракеты-носителя Чанчжэн 6A, проводит анализ данных, заявил РИА Новости МИД КНР. Ранее Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном запуске ракеты Чанчжэн 6A с 18 спутниками. Позже Космическое командование США сообщило, что китайская ракета разрушилась, в результате чего на низкой околоземной орбите оказалось более 300 отслеживаемых обломков. МИД КНР подтвердил агентству Блумберг, что ракета была разрушена. "Соответствующие действия - это деятельность по мирному использованию космоса, осуществляемая в соответствии с международным правом и международной практикой. Китай принял необходимые меры, внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных", - сообщили в МИД. В ведомстве отметили, что, "будучи ответственным государством, Китай придает большое значение сокращению космического мусора, активно выполняет соответствующие международные обязательства в области космической деятельности, регулирует свою космическую деятельность, требует принятия мер по сокращению космического мусора после завершения запусков спутников и ракет, содействует защите космической среды и поддержанию долгосрочной устойчивости космической деятельности". По данным агентства Блумберг, взрыв этой ракеты стал одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, китай, сша