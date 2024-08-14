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Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A
Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A - РИА Новости, 14.08.2024
Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A
Китай принял необходимые меры по ликвидации последствий разрушения ракеты-носителя Чанчжэн 6A, проводит анализ данных, заявил РИА Новости МИД КНР. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:48
2024-08-14T13:48
2024-08-14T13:48
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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай принял необходимые меры по ликвидации последствий разрушения ракеты-носителя Чанчжэн 6A, проводит анализ данных, заявил РИА Новости МИД КНР. Ранее Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном запуске ракеты Чанчжэн 6A с 18 спутниками. Позже Космическое командование США сообщило, что китайская ракета разрушилась, в результате чего на низкой околоземной орбите оказалось более 300 отслеживаемых обломков. МИД КНР подтвердил агентству Блумберг, что ракета была разрушена. "Соответствующие действия - это деятельность по мирному использованию космоса, осуществляемая в соответствии с международным правом и международной практикой. Китай принял необходимые меры, внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных", - сообщили в МИД. В ведомстве отметили, что, "будучи ответственным государством, Китай придает большое значение сокращению космического мусора, активно выполняет соответствующие международные обязательства в области космической деятельности, регулирует свою космическую деятельность, требует принятия мер по сокращению космического мусора после завершения запусков спутников и ракет, содействует защите космической среды и поддержанию долгосрочной устойчивости космической деятельности". По данным агентства Блумберг, взрыв этой ракеты стал одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.
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космос - риа наука, китай, сша
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, США
Китай принял меры по ликвидации последствий разрушения Чанчжэн 6A
МИД: Китай принял необходимые меры по ликвидации последствий разрушения ракеты
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Китай принял необходимые меры по ликвидации последствий разрушения ракеты-носителя Чанчжэн 6A, проводит анализ данных, заявил РИА Новости МИД КНР.
Ранее Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном запуске ракеты Чанчжэн 6A с 18 спутниками. Позже Космическое командование США сообщило, что китайская ракета разрушилась, в результате чего на низкой околоземной орбите оказалось более 300 отслеживаемых обломков. МИД КНР подтвердил агентству Блумберг, что ракета была разрушена.
«
"Соответствующие действия - это деятельность по мирному использованию космоса, осуществляемая в соответствии с международным правом и международной практикой. Китай принял необходимые меры, внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных", - сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что, "будучи ответственным государством, Китай придает большое значение сокращению космического мусора, активно выполняет соответствующие международные обязательства в области космической деятельности, регулирует свою космическую деятельность, требует принятия мер по сокращению космического мусора после завершения запусков спутников и ракет, содействует защите космической среды и поддержанию долгосрочной устойчивости космической деятельности".
По данным агентства Блумберг, взрыв этой ракеты стал одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.