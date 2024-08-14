https://ria.ru/20240814/kitaj-1966120805.html

Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась

Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась - РИА Новости, 14.08.2024

Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась

Китай признал, что его ракета Long March 6A, запущенная в космос 6 августа с 18 спутниками, взорвалась, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:20

2024-08-14T12:20

2024-08-14T12:20

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сша

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Китай признал, что его ракета Long March 6A, запущенная в космос 6 августа с 18 спутниками, взорвалась, передает агентство Блумберг. Космическое командование США ранее сообщило, что китайская ракета разрушилась, в результате чего на низкой околоземной орбите оказалось более 300 отслеживаемых обломков. "Китай принял необходимые меры и внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных ... (Китай - ред.) придает большое значение борьбе с космическим мусором ... способствует защите космической среды и поддерживает долгосрочную устойчивость космической деятельности", - цитирует агентство заявление китайского МИД, полученное в ответ на вопрос о взрыве ракеты. По данным агентства, взрыв этой ракеты стал одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html

https://ria.ru/20240507/chanchzhen-6c-1944285948.html

китай

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китай, сша, в мире