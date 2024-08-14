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Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась - РИА Новости, 14.08.2024
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12:20 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kitaj-1966120805.html
Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась
Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась - РИА Новости, 14.08.2024
Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась
Китай признал, что его ракета Long March 6A, запущенная в космос 6 августа с 18 спутниками, взорвалась, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:20
2024-08-14T12:20
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Китай признал, что его ракета Long March 6A, запущенная в космос 6 августа с 18 спутниками, взорвалась, передает агентство Блумберг. Космическое командование США ранее сообщило, что китайская ракета разрушилась, в результате чего на низкой околоземной орбите оказалось более 300 отслеживаемых обломков. "Китай принял необходимые меры и внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных ... (Китай - ред.) придает большое значение борьбе с космическим мусором ... способствует защите космической среды и поддерживает долгосрочную устойчивость космической деятельности", - цитирует агентство заявление китайского МИД, полученное в ответ на вопрос о взрыве ракеты. По данным агентства, взрыв этой ракеты стал одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html
https://ria.ru/20240507/chanchzhen-6c-1944285948.html
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась

Блумберг: Китай признал, что его ракета Long March 6A взорвалась

CC BY 3.0 / China News Service / Старт носителя Чанчжэн-6A
Старт носителя Чанчжэн-6A - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY 3.0 / China News Service /
Старт носителя Чанчжэн-6A. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Китай признал, что его ракета Long March 6A, запущенная в космос 6 августа с 18 спутниками, взорвалась, передает агентство Блумберг.
Космическое командование США ранее сообщило, что китайская ракета разрушилась, в результате чего на низкой околоземной орбите оказалось более 300 отслеживаемых обломков.
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"Китай принял необходимые меры и внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных ... (Китай - ред.) придает большое значение борьбе с космическим мусором ... способствует защите космической среды и поддерживает долгосрочную устойчивость космической деятельности", - цитирует агентство заявление китайского МИД, полученное в ответ на вопрос о взрыве ракеты.
По данным агентства, взрыв этой ракеты стал одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.
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