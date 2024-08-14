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Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра - РИА Новости, 14.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:44 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/khudruk-1966204946.html
Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра
Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра - РИА Новости, 14.08.2024
Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра
Дирижер Иван Никифорчин стал художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), сменив на посту народного РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:44
2024-08-14T16:44
культура
большой театр
павел коган
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дирижер Иван Никифорчин стал художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), сменив на посту народного артиста РФ, скрипача и дирижера Павла Когана, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Новым художественным руководителем одного из старейших симфонических оркестров России назначен Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова", - говорится в Telegram-канале министра. Глава ведомства пожелала новому художественному руководителю успехов, отметив, что он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны. Никифорчин - основатель, художественный руководитель и главный дирижер "Академии Русской Музыки", объединяющей камерный оркестр и хор. Он выступает с ведущими оркестровыми коллективами страны. МГАСО был основан в апреле 1943 года. Его первым руководителем стал дирижер Большого театра, народный артист СССР Лев Штейнберг. В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова и Павел Коган.
https://ria.ru/20240618/putin-1953755520.html
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большой театр, павел коган, ольга любимова, россия, ссср, общество
Культура, Большой театр, Павел Коган, Ольга Любимова, Россия, СССР, Общество
Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра

Дирижер Иван Никифорчин стал худруком МГАСО, сменив Павла Когана

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИван Никифорчин
Иван Никифорчин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Иван Никифорчин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дирижер Иван Никифорчин стал художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), сменив на посту народного артиста РФ, скрипача и дирижера Павла Когана, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Новым художественным руководителем одного из старейших симфонических оркестров России назначен Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова", - говорится в Telegram-канале министра.
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Глава ведомства пожелала новому художественному руководителю успехов, отметив, что он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны.
Никифорчин - основатель, художественный руководитель и главный дирижер "Академии Русской Музыки", объединяющей камерный оркестр и хор. Он выступает с ведущими оркестровыми коллективами страны.
МГАСО был основан в апреле 1943 года. Его первым руководителем стал дирижер Большого театра, народный артист СССР Лев Штейнберг. В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова и Павел Коган.
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КультураБольшой театрПавел КоганОльга ЛюбимоваРоссияСССРОбщество
 
 
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