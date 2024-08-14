https://ria.ru/20240814/khudruk-1966204946.html

Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра

Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра - РИА Новости, 14.08.2024

Никифорчин стал худруком Московского академического симфонического оркестра

Дирижер Иван Никифорчин стал художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), сменив на посту народного РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:44

2024-08-14T16:44

2024-08-14T16:44

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дирижер Иван Никифорчин стал художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), сменив на посту народного артиста РФ, скрипача и дирижера Павла Когана, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Новым художественным руководителем одного из старейших симфонических оркестров России назначен Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова", - говорится в Telegram-канале министра. Глава ведомства пожелала новому художественному руководителю успехов, отметив, что он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны. Никифорчин - основатель, художественный руководитель и главный дирижер "Академии Русской Музыки", объединяющей камерный оркестр и хор. Он выступает с ведущими оркестровыми коллективами страны. МГАСО был основан в апреле 1943 года. Его первым руководителем стал дирижер Большого театра, народный артист СССР Лев Штейнберг. В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова и Павел Коган.

https://ria.ru/20240618/putin-1953755520.html

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большой театр, павел коган, ольга любимова, россия, ссср, общество