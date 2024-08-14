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Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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20:16 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kharris-1966265566.html
Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ
Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ
Возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США может обернуться ничем хорошим для Украины, в частности из-за ее отношений с Владимиром Зеленским, РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:16
2024-08-14T20:16
в мире
сша
украина
камала харрис
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США может обернуться ничем хорошим для Украины, в частности из-за ее отношений с Владимиром Зеленским, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного бывшего помощника президента США Джо Байдена. "Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с Зеленским, и ее неуверенный подход к (украинскому – ред.) конфликту не сулит ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах", - приводит газета слова бывшего помощника Байдена. Подтверждая эту мысль, старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указывает газете на недостаточную вовлеченность Харрис в тему событий на Украине. "Камала Харрис не принимала глубокого участия во внешней политике в целом и в области отношений Украины и России в частности. Ее понимание, скорее всего, ограничивается поверхностными тезисами для выступлений, которые ей давали во время поездок в Европу… мало что свидетельствует о том, что она проявляет большой интерес к этим вопросам или много об этом знает", - заявил газете Бэндоу. Сама газета отмечает, что, если и Харрис победит на выборах в США, то ее отношения с Зеленским точно не будут простым. Кроме того, опрошенные газетой эксперты считают, что сохранению той же политики на украинском направлении, что и при Байдене, Харрис могут помешать внутренние разногласия в США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240814/kharris-1966205994.html
https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html
https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html
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в мире, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ

Telegraph: победа Харрис на выборах в США может плохо обернуться для Украины

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США может обернуться ничем хорошим для Украины, в частности из-за ее отношений с Владимиром Зеленским, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного бывшего помощника президента США Джо Байдена.
"Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с Зеленским, и ее неуверенный подход к (украинскому – ред.) конфликту не сулит ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах", - приводит газета слова бывшего помощника Байдена.
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Подтверждая эту мысль, старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указывает газете на недостаточную вовлеченность Харрис в тему событий на Украине.
"Камала Харрис не принимала глубокого участия во внешней политике в целом и в области отношений Украины и России в частности. Ее понимание, скорее всего, ограничивается поверхностными тезисами для выступлений, которые ей давали во время поездок в Европу… мало что свидетельствует о том, что она проявляет большой интерес к этим вопросам или много об этом знает", - заявил газете Бэндоу.
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Сама газета отмечает, что, если и Харрис победит на выборах в США, то ее отношения с Зеленским точно не будут простым.
Кроме того, опрошенные газетой эксперты считают, что сохранению той же политики на украинском направлении, что и при Байдене, Харрис могут помешать внутренние разногласия в США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
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