https://ria.ru/20240814/kharris-1966265566.html

Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ

Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Президентство Харрис не сулит Украине ничего хорошего, пишут СМИ

Возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США может обернуться ничем хорошим для Украины, в частности из-за ее отношений с Владимиром Зеленским, РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:16

2024-08-14T20:16

2024-08-14T20:16

в мире

сша

украина

камала харрис

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США может обернуться ничем хорошим для Украины, в частности из-за ее отношений с Владимиром Зеленским, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного бывшего помощника президента США Джо Байдена. "Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с Зеленским, и ее неуверенный подход к (украинскому – ред.) конфликту не сулит ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах", - приводит газета слова бывшего помощника Байдена. Подтверждая эту мысль, старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указывает газете на недостаточную вовлеченность Харрис в тему событий на Украине. "Камала Харрис не принимала глубокого участия во внешней политике в целом и в области отношений Украины и России в частности. Ее понимание, скорее всего, ограничивается поверхностными тезисами для выступлений, которые ей давали во время поездок в Европу… мало что свидетельствует о том, что она проявляет большой интерес к этим вопросам или много об этом знает", - заявил газете Бэндоу. Сама газета отмечает, что, если и Харрис победит на выборах в США, то ее отношения с Зеленским точно не будут простым. Кроме того, опрошенные газетой эксперты считают, что сохранению той же политики на украинском направлении, что и при Байдене, Харрис могут помешать внутренние разногласия в США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240814/kharris-1966205994.html

https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

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в мире, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024