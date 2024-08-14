https://ria.ru/20240814/izhevsk-1966163013.html

В Ижевске депутата госсовета отправили под домашний арест

В Ижевске депутата госсовета отправили под домашний арест - РИА Новости, 14.08.2024

В Ижевске депутата госсовета отправили под домашний арест

Суд в Ижевске отправил под домашний арест депутата госсовета Удмуртии и директора ООО "Народный центр беспилотных систем" Вячеслава Девятова, которого обвинили... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:45

2024-08-14T14:45

2024-08-14T14:45

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УФА, 14 авг – РИА Новости. Суд в Ижевске отправил под домашний арест депутата госсовета Удмуртии и директора ООО "Народный центр беспилотных систем" Вячеслава Девятова, которого обвинили в незаконном приобретении наркотиков для личного употребления, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Органами предварительного следствия депутат госсовета Удмуртии, являющийся директором ООО "Народный центр беспилотных систем", Вячеслав Олегович Девятов обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, без цели сбыта, в крупном размере, с целью личного употребления", - говорится в сообщении. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения депутату рассматривали в Индустриальном суде Ижевска. На заседании обвиняемый и его защитник не возражали против домашнего ареста, отметили в пресс-службе. "Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 11 октября, с установлением ряда запретов", - сообщает пресс-служба. В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" сообщили, что членство в партии Девятова приостановлено. По справке регионального отделения "Единой России", 32-летний Девятов также является членом общественного совета по делам архивов Удмуртии и председателем попечительского совета Федерации ММА республики. Имеет государственные награды, звания и поощрения, в том числе благодарственное письмо президента РФ от 2022 года.

https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html

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происшествия, ижевск, россия, единая россия, совет федерации рф