https://ria.ru/20240814/it-ipoteka-1966084647.html

IT-ипотека: кто может получить, изменения в 2024 году, советы экспертов

Ипотека для IT-специалистов 2024: как получить, условия льготного кредитования, банки

IT-ипотека: кто может получить, изменения в 2024 году, советы экспертов

IT-ипотека - программа государственной поддержки специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Условия льготной ипотеки: требования к сотрудникам... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:30

2024-08-14T10:30

2024-08-14T10:30

россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

it-специалисты

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. IT-ипотека - программа государственной поддержки специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Условия льготной ипотеки: требования к сотрудникам и компаниям-работодателям в 2024 году, список банков, предоставляющих заем по программе, выгодно ли сегодня взять этот льготный ипотечный кредит в связи с новыми изменениями, советы экспертов, - в материале РИА НовостиИпотека для IT-специалистовГоспрограмма “Льготная ипотека для IT-специалистов” направлена на поддержание сотрудников, работающих в сфере информационных технологий. Её цель - мотивировать востребованных специалистов остаться в России.- Важно понимать, что меры государственной поддержки коррелируются со стратегическими целями развития не только страны в целом, но и отдельных отраслей экономики. В текущем году IT-компании отчитались о росте выручки на 43% за 2023 год. В целом, этот показатель можно трактовать как относительную стабильность отрасли, но некоторые проблемы все же остались. Корректировка льгот и мер поддержки прицельно соответствует новым задачам. Так, согласно новым условиям, льготная ипотека направлена на удержание IT-специалистов в регионах. В России не хватает около 700 000 тыс. “айтишников”, а в Москве и Петербурге можно гораздо быстрее найти квалифицированного разработчика, - отмечает Петр Василенко, генеральный директор “ГрафТех” и графического редактора “Автограф”.Кто может получитьВ 2024 году программа льготной ипотеки для IT-специалистов в России претерпела значительные изменения, которые коснулись возраста, процентной ставки, максимальной суммы и региона проживания заемщика.ВозрастВозраст для участия в программе - от 18 до 50 лет включительно.Место работыТакую ипотеку, по словам Барно Турсуновой, основателя агентства недвижимости Barno Estate, могут взять сотрудники компаний, работающих в IT-сфере, имеющих аккредитацию и получающих налоговые льготы от государства. Узнать, соответствует ли организация этому требованию или нет, можно через портал госуслуг.По новым правилам в Москве и Санкт-Петербурге оформить льготную ипотеку нельзя.- Раньше больше всего IT-ипотеку брали в Санкт-Петербурге и Москве. Это была слишком большая нагрузка на бюджет, вызванная неравноправным распределением денежных средств. Правительство приняло меры по гармонизации ситуации. На данный момент программа действует во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, - говорит юрист Наталья Тарасова.“Отмена льготы для всех вызвана достижением ключевых показателей - по программе льготной ипотеки было выдано 75 000 кредитов. К тому же, зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем во многих регионах, но и стоимость квадратного метра больше. IT-специалисты, желающие взять ипотеку на выгодных условиях, конечно, могут переехать, но тогда им придется трудоустраиваться в новую компанию. Так или иначе, поставленная задача удержать квалифицированных разработчиков в регионах будет достигнута. Возможно, некоторые предприятия специально начнут переносить адрес регистрации в регионы или области ради весомого преимущества в условиях кадрового голода. Однако, по нашему мнению, таких представителей бизнеса будет немного”, - считает Петр Василенко.Барно Турсунова советует IT-специалистам из Москвы обратить внимание на альтернативные варианты: рассрочки с первоначальным взносом от 5% и ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. А также субсидированные ставки от застройщиков: например, 3% на 2 года, 8% на 5 лет, 11,9% на весь период кредитования и т.д.Доход- Для получения льготной ипотеки IT-специалисты, работающие в аккредитованных компаниях, должны иметь доход не менее 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, если они проживают в городах-миллионниках или в Московской и Ленинградской областях. В других регионах минимальный доход составляет 90 тысяч рублей, - объясняет Анастасия Громакова, руководитель юридического департамента ООО “Эгро-Трейд”.Юрист, судебный эксперт Ксения Савостьянова уточняет, что в учитываемый уровень дохода входит не только зарплата на основном месте работы, но и любые другие виды дохода по IT-специализации. Например, по договорам ГПХ. Образование значения не имеет, и должность не важна. Оформить льготную ипотеку может любой работник IT-сферы - даже бухгалтер или маркетолог.Однако придется подтверждать своё трудоустройство каждые полгода вплоть до полного погашения займа.Какое жилье можно купитьЛьготная ипотека для IT-специалистов выдается только для приобретения строящегося жилья (по договору участия в долевом строительстве, заключенного с застройщиком, или по договору о переуступке права требования, который заключается с предыдущим участником строительства) или для постройки собственного дома. Купить квартиру на вторичном рынке (с рук предыдущего собственника) по льготной ипотеке нельзя.Кроме того, разрешается приобрести земельный участок для последующего строительства дома (заемщик должен будет принять на себя обязательство по постройке).Ксения Савостьянова уточняет, что для строительства дома к подрядным организациям тоже существуют определенные требования:Условия программыIT-ипотека пользовалась повышенным спросом из-за самых комфортных условий среди линейки льготных ипотечных кредитов, в результате уже к июню годовой лимит на эту программу был исчерпан и банки перестали ее выдавать.- В условиях цифровой экономики стране важно поддерживать интерес к профессии, в связи с чем программу продлили до 2030 года существенно ужесточив условия. Но, не смотря на более жёсткие рамки новых правил, ипотечный кредит для IT-специалистов на мой взгляд все же выгоднее классического ипотечного кредита, - считает Галина Сорокина, профессор, директор Института экономики и финансов.Первоначальный взносСумма первоначального взноса должна составлять не менее 20% от цены приобретаемого жилья. Можно использовать материнский капитал или жилищные субсидии.СтавкаПроцентная ставка по ипотеке с 1 августа 2024 года повышена с 5% до 6%, но она может быть снижена на региональном уровне.- Новыми правилами запрещено увольняться до полного погашения задолженности. Если заемщик уволится и в течение полугода не устроится на новую работу в IT-сфере, то процентная ставка по кредиту будет повышена по формуле “текущая ключевая ставка ЦБ + 2,5 - 4,5%”, - говорит Ксения СавостьяноваМаксимальная суммаСумма кредита - до 9 млн рублей.“Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 18 млн рублей. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.По словам Галины Сорокиной, ставка по IT-ипотеке теперь сравнялась с семейной ипотекой. А после снижения максимальной суммы кредита до 9 млн. рублей вне зависимости от района проживания IT-специалиста, проживающим в Московской и Ленинградской областях, если они подходят под требования семейной ипотеки, выгоднее взять именно ее, так как для этих регионов льготный лимит составляет 12 млн.рублей.СрокиКак правило, банк предоставляет заем на срок до 30 лет, в зависимости от возраста заемщика срок может быть меньше.Как получить ипотеку для IT-специалистовПеред тем, как приступить к оформлению IT-ипотеки, необходимо убедиться, аккредитована ли компания-работодатель в Минцифры. Это можно сделать на Едином портале государственных услуг в Реестре аккредитованных IT-компаний.Выбор банкаНе все банки могут выдавать ипотеку на льготных условиях для IT-специалистов, только участники программы, перечень можно посмотреть на сайте АО “Дом.РФ” или узнать, обратившись непосредственно в отделение банка.“Советую остановиться сразу на нескольких кредитных организациях. Условия выдачи ипотеки, в целом, достаточно похожи, поэтому выбор необходимо делать исходя из нескольких критериев: условия получения ипотечного кредита, удобство обслуживания заемщика (каким способом вносятся платежи, удобный ли онлайн-банк, доступны ли в колл-центре ипотечные специалисты для консультаций, количество банкоматов, отделений и прочее), дополнительные условия (например, отдельные банки могут обязать в договоре оформлять дополнительное страхование на новострой; также могут быть скрытые платежи: комиссии, плата за открытие и обслуживание счёта), - говорит Оксана Васильева.- Годовые лимиты, выделяемые на IT-ипотеку в связи с ее высокой востребованностью обычно заканчиваются к осени, поэтому при выборе банка стоит обращать внимание не только на условия, а они могут варьироваться в части минимального первоначального взноса, требований к кредитору и даже процентов, так как в расчете кредита могут учитываться региональные программы и специальные предложения, например, для зарплатных клиентов, но и наличие лимитов банка и возможностью выдать льготный IT-кредит, - предупреждает Галина Сорокина.Подготовка документовУстановленный список документов следует уточнять в банке. Вместе с тем, отмечает Оксана Васильева, ряд документов является стандартным:Оформление ипотечного кредитаДля оформления кредита необходимо:Покупка жильяОксана Васильева предлагает сначала определиться с бюджетом. Если квартира в новостройке, то необходимо изучить информацию о застройщике: его проекты, опыт и репутацию на рынке, кризисные периоды.Для “вторички” стоит запросить у продавца правоустанавливающие документы: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и справку о регистрации.- Также нужно, чтобы у продавца были на руках основание права собственности (наследство, дарение, договор купли-продажи и др.), разрешение супруга продавца, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров. Необходимо согласовать документы на недвижимость или строительство с банком, затем записаться на сделку и подписать кредитный договор, - рассказывает эксперт.В каких банках можно взять IT-ипотекуНа данный момент в программе участвует 56 банков, полный перечень размещен на сайте спроси.дом.рф.По словам Ольги Сковородниковой, специалиста отдела продаж в Калининградском строительном концерне, руководителя отдела маркетинга Nordic SPA, не так давно появилось предоставление лимитов кредитования по программе в таких банках, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Они уже приготовили условия и лимиты для выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам.Рефинансирование ипотеки для IT-специалистовРефинансировать ипотеку для IT-специалистов нельзя.Преимущества и недостатки программыВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, считает, что среди главных недостатков обновленной льготной ипотеки для IT-специалистов является отсутствие возможности покупать жилье в Москве и Санкт-Петербурге. Эти ограничения направлены на удержание ценных специалистов в регионах, однако множество из них часто работает на удаленной основе.Основным преимуществом остается низкая ставка кредитования в 6% годовых, особенно по сравнению с текущими ипотечными ставками без действия льготных государственных программ.Барно Турсунова также относит к минусам льготной программы необходимость подтверждения занятости в IT-компании в рамках всего срока кредитования, иначе будет переход на рыночную ипотеку, ограничения по заработной плате и наличие особых требований, которые предъявляются к компании-работодателю: организация не может быть зарегистрирована в Москве или Петербурге, и при этом она должна получать налоговые вычеты.До какого года продлили ипотеку для IT-специалистовИзначально предполагалось, что программа IT-ипотеки завершится в 2024 году. “Однако в связи с высоким спросом (в 2024 году первоначальный лимит в 500 миллиардов рублей был увеличен до 700 миллиардов рублей) правительство приняло решение продлить программу до 2030 года”, - говорит Екатерина Антонова, финансовый директор ГК Selecty, специализирующейся на рекрутинге и аутсорсинге IT-персонала.Отказ в предоставлении ипотеки для IT-специалистовВладимир Чернов объясняет, что отказать в выдаче льготной ипотеки могут заемщикам с доходом ниже установленного уровня. При этом если ранее IT-специалисту необходимо было проработать минимум пять лет с момента оформления льготного ипотечного займа, то теперь для сохранения условий он должен работать в IT-отрасли на протяжении всего срока кредитования, но с возможностью менять саму компанию, на это ему дается шесть месяцев после увольнения с прежнего места работы.Кроме того, отказ можно получить, если:Советы экспертовМаксим Чурилов, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate, считает, что основные изменения, которые исключили возможность воспользоваться программой сотрудникам московских и питерских IT-компаний, а также купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, решили две проблемы:“В связи с этим интересно, увидим ли мы явление “перетекания” столичных компаний в регионы? Будет ли данная программа в долгосрочной перспективе мотиватором для IT-компаний переезжать в другие регионы? А если так, то будут ли регионы сражаться за то, чтобы переезд шел именно к ним, предоставляя дополнительные преференции, налоговые льготы и т.д. У всего есть темная сторона: столичные компании могут открывать “филиалы” в регионах, а реальные сотрудники будут продолжать работать в офисе или дома в Москве или Санкт-Петербурге, но потенциально смогут воспользоваться этой ипотечной программой”, - говорит эксперт.Но Ольга Сковородникова уверена, что ипотека для IT-специалистов - это отличная возможность для работников IT-сферы улучшить свои жилищные условия. Низкая процентная ставка, длительный срок кредита и высокие лимиты делают эту программу привлекательной для многих.

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https://ria.ru/20240701/ipoteka-1956525466.html

https://ria.ru/20240524/gospodderzhka-1947997696.html

https://ria.ru/20240405/ipoteka-1938064489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), it-специалисты