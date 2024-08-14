https://ria.ru/20240814/issledovanie-1966126122.html

Исследование: больше всего DDoS-атак в РФ приходится на вечер понедельника

Исследование: больше всего DDoS-атак в РФ приходится на вечер понедельника - РИА Новости, 14.08.2024

Исследование: больше всего DDoS-атак в РФ приходится на вечер понедельника

Самым популярным днем у злоумышленников для DDoS-атак в 2024 году является понедельник, а пиковое время приходится на 20.00-22.00 по московскому времени,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:34

2024-08-14T12:34

2024-08-14T12:34

россия

мегафон

кибербезопасность

хакеры

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самым популярным днем у злоумышленников для DDoS-атак в 2024 году является понедельник, а пиковое время приходится на 20.00-22.00 по московскому времени, подсчитали для РИА Новости специалисты "Мегафона". "Хакеры работают сверхурочно: активная фаза атак начинается в 10 часов по московскому времени, с 18 до 19 часов их количество снижается, а вот пик приходится на 20-22 часа. После полуночи активность сокращается в 3-4 раза … Самым популярным днем для атак со стороны хакеров стал понедельник", - говорится в исследовании. Отмечается, что наиболее активно злоумышленники работали в январе и июле. По подсчетам аналитиков, лидером по числу таких атак стало 11 января. Тогда как рекордная по объему трафика атака в 2024 году составила 710 гигабит в секунду, что эквивалентно одновременной трансляции по сети 150 тысяч фильмов в Full HD. При этом за первые семь месяцев 2024 года специалисты зарегистрировали более 2,4 тысячи DDoS-атак, что больше на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Там добавили, что чаще всего хакеров интересовали телеком-сектор и интернет-провайдеры: доля атак на них возросла в 10 раз - с 7% до 70%. Еще 5% случаев пришлись на государственный сектор, а остальные – на компании малого и среднего бизнеса. В свою очередь лидером по числу таких атак стали Москва и Московская область: на них пришлась треть от всех атак. На втором месте Поволжье, на третьем - Кавказ и Северо-Запад. Меньше всего атак было зарегистрировано в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. По словам директора по развитию облачных и инфраструктурных решений "Мегафона" Александра Осипова, в этом году самая длинная атака составила 9 дней (годом ранее - 4), однако большинство - 77% - длятся менее часа. Он объяснил, что хакеры постоянно корректируют схемы своей работы: ранее атаки совершались по 10-30 дней подряд, но короткими сессиями около 20 минут. Затем появилась тенденция вести параллельно несколько атак на одного клиента. Сейчас специалисты все чаще отмечают длительные и беспрерывные атаки.

https://ria.ru/20240620/moshennichestvo-1954157922.html

https://ria.ru/20240605/videonablyudenie-1950690429.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мегафон, кибербезопасность, хакеры, москва, московская область (подмосковье)