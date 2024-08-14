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Иран воздержится от удара по Израилю в случае перемирия в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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02:30 14.08.2024 (обновлено: 02:43 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/iran-1966059220.html
Иран воздержится от удара по Израилю в случае перемирия в Газе, пишут СМИ
Иран воздержится от удара по Израилю в случае перемирия в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Иран воздержится от удара по Израилю в случае перемирия в Газе, пишут СМИ
Соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:30
2024-08-14T02:43
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
исмаил хания
али хаменеи
хамас
оон
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранских чиновников. "Только соглашение о прекращении огня в Газе... удержит Иран от прямого ответного удара по Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в публикации. По данным источника агентства, Иран вместе с союзниками, такими как ливанское движение "Хезболлах", предпримет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся или если Тегеран почувствует, что Израиль затягивает их. Как отмечается, источники не сообщили, как долго Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем отреагировать. Один из источников агентства подчеркнул, что прекращение огня в Газе дало бы Ирану прикрытие для меньшего "символического" ответа. Согласно информации агентства, Иран поддержит союзников, если они предпримут собственные действия в ответ на убийство Хании и высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240814/deeskalatsiya-1966052598.html
https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, али хаменеи, хамас, оон, хезболла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Хезболла, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Иран воздержится от удара по Израилю в случае перемирия в Газе, пишут СМИ

Reuters: прекращение огня в Газе удержит Иран от удара по Израилю

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранских чиновников.
"Только соглашение о прекращении огня в Газе... удержит Иран от прямого ответного удара по Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в публикации.
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По данным источника агентства, Иран вместе с союзниками, такими как ливанское движение "Хезболлах", предпримет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся или если Тегеран почувствует, что Израиль затягивает их. Как отмечается, источники не сообщили, как долго Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем отреагировать.
Один из источников агентства подчеркнул, что прекращение огня в Газе дало бы Ирану прикрытие для меньшего "символического" ответа. Согласно информации агентства, Иран поддержит союзников, если они предпримут собственные действия в ответ на убийство Хании и высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Исмаил ХанияАли ХаменеиХАМАСООНХезболлаУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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