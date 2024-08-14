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Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью - РИА Новости, 14.08.2024
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01:54 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/intervyu-1966057124.html
Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью
Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью - РИА Новости, 14.08.2024
Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью
Более 25 миллионов пользователей соцсети Х послушали прошедшее накануне интервью кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президента Дональда... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T01:54
2024-08-14T01:54
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
илон маск
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Более 25 миллионов пользователей соцсети Х послушали прошедшее накануне интервью кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа предпринимателю Илону Маску, сообщил предвыборный штаб Трампа со ссылкой на статистику соцсети. "Двадцать пять миллионов пользователей Х, по данным на полдень сегодняшнего дня, послушали интервью полностью от начала до конца", - сообщила пресс-служба предвыборного штаба Трампа. По ее мнению, успех Трампа "беспрецедентен", просмотры интервью кандидата в президенты не имеют исторических аналогов. Трамп в понедельник дал интервью своему стороннику, донору, предпринимателю и владельцу соцсети Х Илону Маску. Интервью, прошедшее на площадке Spaces в Х, из-за технических проблем началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. Беседа по большей части содержала известную риторику Трампа. Как посчитал телеканал CNN, за время интервью Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду - "многие из них были разоблачены ранее", указал телеканал. По данным штаба, разговор Трампа с Маском слушали около 1,5 миллиона человек, а сумма пожертвований, собранная за время стрима, превысила 1 миллион долларов. Предвыборный штаб Трампа подчеркнул, что он использует любую возможность, чтобы "донести свое послание напрямую избирателям", тогда как его соперница, действующая вице-президент Камала Харрис "прячется от прессы" уже более 20 дней. "СМИ могут врать, но цифры - нет", - заявил представитель предвыборного штаба Трампа, по данным которого, "общее число просмотров" достигло 2,9 миллиарда. По данным Маска, "общее число просмотров интервью и его обсуждений на других аккаунтах превысило 1 миллиард". Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240812/intervyu-1965810910.html
https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html
https://ria.ru/20240813/tramp-1965855307.html
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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 миллионов пользователей соцсети Х прослушали интервью Трампа Маску

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Более 25 миллионов пользователей соцсети Х послушали прошедшее накануне интервью кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа предпринимателю Илону Маску, сообщил предвыборный штаб Трампа со ссылкой на статистику соцсети.
"Двадцать пять миллионов пользователей Х, по данным на полдень сегодняшнего дня, послушали интервью полностью от начала до конца", - сообщила пресс-служба предвыборного штаба Трампа.
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По ее мнению, успех Трампа "беспрецедентен", просмотры интервью кандидата в президенты не имеют исторических аналогов.
Трамп в понедельник дал интервью своему стороннику, донору, предпринимателю и владельцу соцсети Х Илону Маску. Интервью, прошедшее на площадке Spaces в Х, из-за технических проблем началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. Беседа по большей части содержала известную риторику Трампа. Как посчитал телеканал CNN, за время интервью Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду - "многие из них были разоблачены ранее", указал телеканал.
По данным штаба, разговор Трампа с Маском слушали около 1,5 миллиона человек, а сумма пожертвований, собранная за время стрима, превысила 1 миллион долларов. Предвыборный штаб Трампа подчеркнул, что он использует любую возможность, чтобы "донести свое послание напрямую избирателям", тогда как его соперница, действующая вице-президент Камала Харрис "прячется от прессы" уже более 20 дней.
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"СМИ могут врать, но цифры - нет", - заявил представитель предвыборного штаба Трампа, по данным которого, "общее число просмотров" достигло 2,9 миллиарда.
По данным Маска, "общее число просмотров интервью и его обсуждений на других аккаунтах превысило 1 миллиард".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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