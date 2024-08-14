https://ria.ru/20240814/intervyu-1966057124.html

Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью - РИА Новости, 14.08.2024

Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 миллионов пользователей соцсети Х послушали прошедшее накануне интервью кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президента Дональда... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T01:54

2024-08-14T01:54

2024-08-14T01:54

в мире

сша

чикаго

дональд трамп

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Более 25 миллионов пользователей соцсети Х послушали прошедшее накануне интервью кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа предпринимателю Илону Маску, сообщил предвыборный штаб Трампа со ссылкой на статистику соцсети. "Двадцать пять миллионов пользователей Х, по данным на полдень сегодняшнего дня, послушали интервью полностью от начала до конца", - сообщила пресс-служба предвыборного штаба Трампа. По ее мнению, успех Трампа "беспрецедентен", просмотры интервью кандидата в президенты не имеют исторических аналогов. Трамп в понедельник дал интервью своему стороннику, донору, предпринимателю и владельцу соцсети Х Илону Маску. Интервью, прошедшее на площадке Spaces в Х, из-за технических проблем началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. Беседа по большей части содержала известную риторику Трампа. Как посчитал телеканал CNN, за время интервью Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду - "многие из них были разоблачены ранее", указал телеканал. По данным штаба, разговор Трампа с Маском слушали около 1,5 миллиона человек, а сумма пожертвований, собранная за время стрима, превысила 1 миллион долларов. Предвыборный штаб Трампа подчеркнул, что он использует любую возможность, чтобы "донести свое послание напрямую избирателям", тогда как его соперница, действующая вице-президент Камала Харрис "прячется от прессы" уже более 20 дней. "СМИ могут врать, но цифры - нет", - заявил представитель предвыборного штаба Трампа, по данным которого, "общее число просмотров" достигло 2,9 миллиарда. По данным Маска, "общее число просмотров интервью и его обсуждений на других аккаунтах превысило 1 миллиард". Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240812/intervyu-1965810910.html

https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html

https://ria.ru/20240813/tramp-1965855307.html

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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024