https://ria.ru/20240814/ingushetiya-1966242012.html

В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая - РИА Новости, 14.08.2024

В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая

Режим ЧС введен на территории Ингушетии из-за гибели урожая от аномальной жары, которая превышала 40 градусов, сообщил региональный Минсельхоз. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:55

2024-08-14T17:55

2024-08-14T17:55

республика ингушетия

экономика

погода

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НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Ингушетии из-за гибели урожая от аномальной жары, которая превышала 40 градусов, сообщил региональный Минсельхоз. "По итогам обследования и установления фактов гибели растений члены межведомственной комиссии посчитали целесообразным введение на территории муниципальных образований Республики Ингушетия чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями", - говорится в сообщении. По данным министерства, этим летом в регионе отмечалась аномальная температура воздуха от 35 до 40 и выше градусов тепла, кроме того, на вегетации растений пагубно сказалось и отсутствие осадков более 10 дней подряд. В этих условиях превентивных мер реагирования для снижения рисков потерь урожая оказалось недостаточно. Отмечается, что в минсельхоз и администрации муниципалитетов региона поступило более 200 заявлений для установления фактов гибели и ущерба от ЧС природного характера.

https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика ингушетия, экономика, погода