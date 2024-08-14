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В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая - РИА Новости, 14.08.2024
В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая
Режим ЧС введен на территории Ингушетии из-за гибели урожая от аномальной жары, которая превышала 40 градусов, сообщил региональный Минсельхоз. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:55
2024-08-14T17:55
2024-08-14T17:55
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НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Ингушетии из-за гибели урожая от аномальной жары, которая превышала 40 градусов, сообщил региональный Минсельхоз. "По итогам обследования и установления фактов гибели растений члены межведомственной комиссии посчитали целесообразным введение на территории муниципальных образований Республики Ингушетия чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями", - говорится в сообщении. По данным министерства, этим летом в регионе отмечалась аномальная температура воздуха от 35 до 40 и выше градусов тепла, кроме того, на вегетации растений пагубно сказалось и отсутствие осадков более 10 дней подряд. В этих условиях превентивных мер реагирования для снижения рисков потерь урожая оказалось недостаточно. Отмечается, что в минсельхоз и администрации муниципалитетов региона поступило более 200 заявлений для установления фактов гибели и ущерба от ЧС природного характера.
https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, экономика, погода
Республика Ингушетия, Экономика, Погода
В Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая
Минсельхоз Ингушетии ввели режим ЧС из-за гибели урожая от аномальной жары
НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости.
Режим ЧС введен на территории Ингушетии из-за гибели урожая от аномальной жары, которая превышала 40 градусов, сообщил региональный Минсельхоз
.
"По итогам обследования и установления фактов гибели растений члены межведомственной комиссии посчитали целесообразным введение на территории муниципальных образований Республики Ингушетия чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями", - говорится в сообщении.
По данным министерства, этим летом в регионе отмечалась аномальная температура воздуха от 35 до 40 и выше градусов тепла, кроме того, на вегетации растений пагубно сказалось и отсутствие осадков более 10 дней подряд. В этих условиях превентивных мер реагирования для снижения рисков потерь урожая оказалось недостаточно.
Отмечается, что в минсельхоз и администрации муниципалитетов региона поступило более 200 заявлений для установления фактов гибели и ущерба от ЧС природного характера.