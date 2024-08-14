Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:07 14.08.2024 (обновлено: 13:11 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/indiya-1966122535.html
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии". РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:07
2024-08-14T13:11
культура
москва
индия
сэмми котвани
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889423001_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_41808abb3927a75d0f19dabf1cc2c796.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии". Официальная часть откроется ровно в полдень с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и многих российских регионов, а также посол Индии в Москве. По словам Сэмми Котвани, в этом году фестиваль рассчитывает принять более трех миллионов гостей. Размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника — семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam — "Весь мир — семья". "Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придете на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а еще большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", — рассказала главный организатор фестиваля Даша Котвани. Она добавила, что гостям покажут множество фильмов, а также модное шоу, на котором представят традиционную индийскую одежду для всех возрастов. Демонстрировать ее будут индийские семьи, живущие в Москве. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений. Фестиваль продлится до 18 августа.
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889423001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e3f0a10ef53560bde195ac1460fa5099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, индия, сэмми котвани, новости культуры
Культура, Москва, Индия, Сэмми Котвани, Новости культуры
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В парке "Остров мечты" в Москве с 15 по 18 августа пройдет "День Индии"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии".
Официальная часть откроется ровно в полдень с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и многих российских регионов, а также посол Индии в Москве.
Океан красок и никаких забот: как прошел "День Индии" в 2023 году
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

Участница церемонии открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году на празднике представлено 20 зон.

Участники и посетители на открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

Выступление артистов на праздничном концерте открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

Флаг Индии на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
По словам Сэмми Котвани, в этом году фестиваль рассчитывает принять более трех миллионов гостей. Размер площадки составит около 27 гектаров.
Главная тема праздника — семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam — "Весь мир — семья".
«
"Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придете на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а еще большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", — рассказала главный организатор фестиваля Даша Котвани.
Она добавила, что гостям покажут множество фильмов, а также модное шоу, на котором представят традиционную индийскую одежду для всех возрастов. Демонстрировать ее будут индийские семьи, живущие в Москве.
Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
Фестиваль продлится до 18 августа.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители на открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Участники и посетители на открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники и посетители на открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото
 
КультураМоскваИндияСэмми КотваниНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала