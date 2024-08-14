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В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии". РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:07
2024-08-14T12:07
2024-08-14T13:11
культура
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии". Официальная часть откроется ровно в полдень с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и многих российских регионов, а также посол Индии в Москве. По словам Сэмми Котвани, в этом году фестиваль рассчитывает принять более трех миллионов гостей. Размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника — семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam — "Весь мир — семья". "Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придете на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а еще большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", — рассказала главный организатор фестиваля Даша Котвани. Она добавила, что гостям покажут множество фильмов, а также модное шоу, на котором представят традиционную индийскую одежду для всех возрастов. Демонстрировать ее будут индийские семьи, живущие в Москве. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений. Фестиваль продлится до 18 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, индия, сэмми котвани, новости культуры
Культура, Москва, Индия, Сэмми Котвани, Новости культуры
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
В парке "Остров мечты" в Москве с 15 по 18 августа пройдет "День Индии"
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии".
Официальная часть откроется ровно в полдень с подъема флага Индии
. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани
. Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и многих российских регионов, а также посол Индии в Москве.
Океан красок и никаких забот: как прошел "День Индии" в 2023 году
Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.
1 из 10
В этом году на празднике представлено 20 зон.
2 из 10
Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.
3 из 10
На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.
4 из 10
Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.
5 из 10
Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
6 из 10
Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.
7 из 10
Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.
8 из 10
Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.
9 из 10
"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.
10 из 10
Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.
1 из 10
В этом году на празднике представлено 20 зон.
2 из 10
Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.
3 из 10
На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.
4 из 10
Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.
5 из 10
Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
6 из 10
Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.
7 из 10
Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.
8 из 10
Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.
9 из 10
"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.
10 из 10
По словам Сэмми Котвани, в этом году фестиваль рассчитывает принять более трех миллионов гостей. Размер площадки составит около 27 гектаров.
Главная тема праздника — семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam — "Весь мир — семья".
«
"Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придете на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а еще большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", — рассказала главный организатор фестиваля Даша Котвани.
Она добавила, что гостям покажут множество фильмов, а также модное шоу, на котором представят традиционную индийскую одежду для всех возрастов. Демонстрировать ее будут индийские семьи, живущие в Москве.
Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
Фестиваль продлится до 18 августа.