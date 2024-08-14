https://ria.ru/20240814/indiya-1966122535.html

В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии". РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:07

2024-08-14T12:07

2024-08-14T13:11

культура

москва

индия

сэмми котвани

новости культуры

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В московском ландшафтном парке "Остров мечты" 15 августа стартует фестиваль "День Индии". Официальная часть откроется ровно в полдень с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и многих российских регионов, а также посол Индии в Москве. По словам Сэмми Котвани, в этом году фестиваль рассчитывает принять более трех миллионов гостей. Размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника — семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam — "Весь мир — семья". "Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придете на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а еще большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", — рассказала главный организатор фестиваля Даша Котвани. Она добавила, что гостям покажут множество фильмов, а также модное шоу, на котором представят традиционную индийскую одежду для всех возрастов. Демонстрировать ее будут индийские семьи, живущие в Москве. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений. Фестиваль продлится до 18 августа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, индия, сэмми котвани, новости культуры