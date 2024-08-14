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Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину - РИА Новости, 14.08.2024
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15:45 14.08.2024 (обновлено: 15:53 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/gubernator-1966179538.html
Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину
Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину - РИА Новости, 14.08.2024
Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал картину, на которой он жмет руку Сталину, видео чиновник разместил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:45
2024-08-14T15:53
вологодская область
иосиф сталин (джугашвили)
георгий филимонов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал картину, на которой он жмет руку Сталину, видео чиновник разместил в своем Telegram-канале."По многочисленным просьбам, которые адресуют мне наши уважаемые земляки, мои друзья, соратники и подписчики. Кратко показываю интерьер приемной", — отметил онНа кадрах видны различные полотна, в том числе на одном из них политик изображен пожимающим руку Иосифу Сталину. Филимонов отметил, что эту картину ему подарили недавно.
https://ria.ru/20240725/filimonov-1962047530.html
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Интерьер приемной ВРИО губернатора Вологодской области
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вологодская область, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов
Вологодская область, Иосиф Сталин (Джугашвили), Георгий Филимонов
Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину

Губернатор Филимонов показал портреты Берии и Сталина в своей приемной

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал картину, на которой он жмет руку Сталину, видео чиновник разместил в своем Telegram-канале.
"По многочисленным просьбам, которые адресуют мне наши уважаемые земляки, мои друзья, соратники и подписчики. Кратко показываю интерьер приемной", — отметил он
На кадрах видны различные полотна, в том числе на одном из них политик изображен пожимающим руку Иосифу Сталину. Филимонов отметил, что эту картину ему подарили недавно.
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