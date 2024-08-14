https://ria.ru/20240814/gubernator-1966179538.html

Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину

Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину - РИА Новости, 14.08.2024

Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал картину, на которой он жмет руку Сталину, видео чиновник разместил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:45

2024-08-14T15:45

2024-08-14T15:53

вологодская область

иосиф сталин (джугашвили)

георгий филимонов

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал картину, на которой он жмет руку Сталину, видео чиновник разместил в своем Telegram-канале."По многочисленным просьбам, которые адресуют мне наши уважаемые земляки, мои друзья, соратники и подписчики. Кратко показываю интерьер приемной", — отметил онНа кадрах видны различные полотна, в том числе на одном из них политик изображен пожимающим руку Иосифу Сталину. Филимонов отметил, что эту картину ему подарили недавно.

https://ria.ru/20240725/filimonov-1962047530.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов