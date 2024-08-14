https://ria.ru/20240814/gosduma-1966207378.html

В Госдуме назвали координировавших атаку ВСУ на Курскую область

В Госдуме назвали координировавших атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

В Госдуме назвали координировавших атаку ВСУ на Курскую область

Действия мобильных групп украинских военных в Курской области координировал третий отдел британской спецслужбы МИ-6, сообщил РИА Новости член думского комитета... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:51

2024-08-14T16:51

2024-08-14T16:51

технологии

курская область

россия

ссср

адальби шхагошев

ми-6

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Действия мобильных групп украинских военных в Курской области координировал третий отдел британской спецслужбы МИ-6, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны РФ в среду, 14 августа. "Введение КТО (контртеррористической операции) в наших приграничных субъектах – это важная профессиональная реакция. После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел. Это подразделение создали еще в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм", - сообщил парламентарий, сославшись на проводящийся "мониторинг и изучение работы спецслужб по различным данным". Он также отметил, что данная структура никогда не считалась с людскими потерями. "Тактически и стратегически над вылазкой в Курскую область также работала группа связи со спецслужбами США и других стран при МИ6", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240814/bayden-1966200368.html

курская область

россия

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технологии, курская область, россия, ссср, адальби шхагошев, ми-6, вооруженные силы украины