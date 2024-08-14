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В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/gosduma-1966182831.html
В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область
В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что стремление миссии ООН приехать в Курскую область... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:58
2024-08-14T15:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий белик
вооруженные силы украины
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что стремление миссии ООН приехать в Курскую область может быть связано с ведением разведывательной деятельности и шпионажем в пользу ВСУ. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что эта просьба не является перформансом. "Приезд европейских чиновников в Курскую область, скорее всего, будет означать ведение разведдеятельности и шпионаж в пользу ВСУ, на происходящие события им глубоко все равно. Эти люди под видом гуманитарных миссий до 2022 года вели шпионаж в пользу Украины на территории ДНР и ЛНР. Думаю, что и сейчас ничего в их жизненной позиции не поменялось. Так что лишние шпионы нам не нужны", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, структуры ООН по правам человека имеют изрядно подмоченную репутацию. "Европейская позиция по правам человека подразумевает отрицание всего неевропейского. Западные институты демократии и прав человека сегодня переживают атавизм", - сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966170682.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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россия, курская область, дмитрий белик, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Белик, Вооруженные силы Украины, ООН
В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область

Депутат Белик связал желание миссии ООН приехать в Курскую область со шпионажем

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что стремление миссии ООН приехать в Курскую область может быть связано с ведением разведывательной деятельности и шпионажем в пользу ВСУ.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что эта просьба не является перформансом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
"Приезд европейских чиновников в Курскую область, скорее всего, будет означать ведение разведдеятельности и шпионаж в пользу ВСУ, на происходящие события им глубоко все равно. Эти люди под видом гуманитарных миссий до 2022 года вели шпионаж в пользу Украины на территории ДНР и ЛНР. Думаю, что и сейчас ничего в их жизненной позиции не поменялось. Так что лишние шпионы нам не нужны", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, структуры ООН по правам человека имеют изрядно подмоченную репутацию.
"Европейская позиция по правам человека подразумевает отрицание всего неевропейского. Западные институты демократии и прав человека сегодня переживают атавизм", - сказал депутат.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 15:18
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДмитрий БеликВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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