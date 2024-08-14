https://ria.ru/20240814/gosduma-1966182831.html

В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область

В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что стремление миссии ООН приехать в Курскую область... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:58

2024-08-14T15:58

2024-08-14T15:58

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий белик

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что стремление миссии ООН приехать в Курскую область может быть связано с ведением разведывательной деятельности и шпионажем в пользу ВСУ. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что эта просьба не является перформансом. "Приезд европейских чиновников в Курскую область, скорее всего, будет означать ведение разведдеятельности и шпионаж в пользу ВСУ, на происходящие события им глубоко все равно. Эти люди под видом гуманитарных миссий до 2022 года вели шпионаж в пользу Украины на территории ДНР и ЛНР. Думаю, что и сейчас ничего в их жизненной позиции не поменялось. Так что лишние шпионы нам не нужны", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, структуры ООН по правам человека имеют изрядно подмоченную репутацию. "Европейская позиция по правам человека подразумевает отрицание всего неевропейского. Западные институты демократии и прав человека сегодня переживают атавизм", - сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966170682.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, дмитрий белик, вооруженные силы украины, оон