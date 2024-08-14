В Госдуме объяснили желание миссии ООН приехать в Курскую область
Депутат Белик связал желание миссии ООН приехать в Курскую область со шпионажем
В здании Государственной думы России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что стремление миссии ООН приехать в Курскую область может быть связано с ведением разведывательной деятельности и шпионажем в пользу ВСУ.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что эта просьба не является перформансом.
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"Приезд европейских чиновников в Курскую область, скорее всего, будет означать ведение разведдеятельности и шпионаж в пользу ВСУ, на происходящие события им глубоко все равно. Эти люди под видом гуманитарных миссий до 2022 года вели шпионаж в пользу Украины на территории ДНР и ЛНР. Думаю, что и сейчас ничего в их жизненной позиции не поменялось. Так что лишние шпионы нам не нужны", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, структуры ООН по правам человека имеют изрядно подмоченную репутацию.
"Европейская позиция по правам человека подразумевает отрицание всего неевропейского. Западные институты демократии и прав человека сегодня переживают атавизм", - сказал депутат.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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