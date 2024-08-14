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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 14.08.2024 (обновлено: 14:26 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/gorlovka-1966157353.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в поселке Зайцево в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:25
2024-08-14T14:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке Зайцево в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела поселка Зайцево с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Ранее в среду он сообщил о трех пострадавших в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Никитовский район Горловки в среду днем был обстрелян дважды - в 13.00 и 13.10, выпущено по четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Приходько: женщина получила ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке Зайцево в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела поселка Зайцево с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Ранее в среду он сообщил о трех пострадавших в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Никитовский район Горловки в среду днем был обстрелян дважды - в 13.00 и 13.10, выпущено по четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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