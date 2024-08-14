https://ria.ru/20240814/gorlovka-1966157353.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.08.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в поселке Зайцево в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:25

2024-08-14T14:25

2024-08-14T14:26

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке Зайцево в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела поселка Зайцево с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Ранее в среду он сообщил о трех пострадавших в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Никитовский район Горловки в среду днем был обстрелян дважды - в 13.00 и 13.10, выпущено по четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол